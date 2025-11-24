bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Официално: "Sport Republic" иска Левски

Лидерът в първенството със съобщение на сайта си

Левски информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 г. в клуба е постъпило ново официално писмо от компанията "Sport Republic", в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в клуба.

Ето какво написаха от Левски по темата:

"На 19 ноември 2025 г. президентът на ПФК Левски Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на "Sport Republic", с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.:

ръководството на "Левски" носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба;

преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК "Левски" в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план;

преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК Левски.

В писмото си до "Sport Republic" президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

От страна на ПФК Левски в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.

В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК Левски публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков. Можете да ги видите тук.

Ръководството на ПФК Левски ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба", пише в информацията на сайта на тима от "Герена".

"Sport Republic"

"Sport Republic" притежава няколко клуба в различни страни. Сред тях са френският Валансиен и турският Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов.

