Националният стадион ще гори: Левски - ЦСКА е на 8 ноември!

В 312-ия ден на 2025 г.

Lap.bg

Най-чаканият мач в България ще се състои в 312-ия ден от годината. Спортно – техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата по дни и часове на мачовете до края на първата половина от редовния сезон в българското първенство.

Дербито между Левски и ЦСКА, което е част от 15-ия кръг и ще се играе на 8 ноември (събота), от 15:00 часа.

Мач №1 в България

Преди него ще има друг мач в столицата – между Локомотив София и Ботев Враца, а след срещата на Националния стадион "Васил Левски" ще бъде мачът между Локомотив Пловдив и Берое.

ЦСКА - Левски 9800:2000

В 14-ия кръг също има дерби, което е между пловдивските Локомотив и Ботев, които ще се изправят един срещу друг на стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“ на 1 ноември (събота), от 14:45 часа.

ЦСКА вкара 4 на Септември за едно полувреме
