ЦСКА вкара 4 на Септември за едно полувреме

ЦСКА се развихри и победи с 4:0 Септември София в контрола на клубната база на "червените" в Панчарево. И четирите попадения паднаха през първата част, когато четирима различни футболисти се разписаха.

Развитие на контролата

Домакините поведоха в 14-ата минута. Пастор прати топката към далечната греда, където Леандро Годой засече с глава и реализира - 1:0.

Десет след това "червените" удвоиха преднината си. При бърза контраатака Брахими получи отдясно и направи добро центриране по земя, успоредно на голлинията. Робин Шутен скочи на шпагат и прати топката в собствената си врата - 2:0.

В 27-ата минута ЦСКА покачи на 3:0. Брахими отново беше замесен, като този път изведе Георги Чорбаджийски, който нахлу в наказателното поле на противника и от малък ъгъл прониза вратата на Вригизов - 3:0.

Половин час след началото дойде и първият по-опасен удар за Септември. Галин Иванов стреля, но след рикошет топката премина встрани от вратата. В 41-ата минута Годой беше оставен сам при центриране от корнер. Вратарят на Септември обаче показа рефлекс и изби удара му в нов ъглов удар.

В последните секунди на първата част ЦСКА вкара нов гол. Брахими получи пас на границата на наказателното поле и реализира за 4:0.

Второто полувреме започна с хубав удар на Илиев в 50-ата минута. Вратарят обаче улови.

След 70-ата минута Христо Янев вкара в игра и част от младите момчета, които се подвизават главно в дубъла на тима. До края на двубоя ефективността в играта на "червените" спадна, но и Септември не успя да организира нещо опасно, с което да застраши своя опонент.

