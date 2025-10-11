bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА вкара 4 на Септември за едно полувреме

Добра контрола за тима на Христо Янев

ЦСКА вкара 4 на Септември за едно полувреме
Lap.bg

ЦСКА се развихри и победи с 4:0 Септември София в контрола на клубната база на "червените" в Панчарево. И четирите попадения паднаха през първата част, когато четирима различни футболисти се разписаха.

Развитие на контролата

Домакините поведоха в 14-ата минута. Пастор прати топката към далечната греда, където Леандро Годой засече с глава и реализира - 1:0.

Десет след това "червените" удвоиха преднината си. При бърза контраатака Брахими получи отдясно и направи добро центриране по земя, успоредно на голлинията. Робин Шутен скочи на шпагат и прати топката в собствената си врата - 2:0.

В 27-ата минута ЦСКА покачи на 3:0. Брахими отново беше замесен, като този път изведе Георги Чорбаджийски, който нахлу в наказателното поле на противника и от малък ъгъл прониза вратата на Вригизов - 3:0.

Половин час след началото дойде и първият по-опасен удар за Септември. Галин Иванов стреля, но след рикошет топката премина встрани от вратата. В 41-ата минута Годой беше оставен сам при центриране от корнер. Вратарят на Септември обаче показа рефлекс и изби удара му в нов ъглов удар.

В последните секунди на първата част ЦСКА вкара нов гол. Брахими получи пас на границата на наказателното поле и реализира за 4:0.

Второто полувреме започна с хубав удар на Илиев в 50-ата минута. Вратарят обаче улови.

След 70-ата минута Христо Янев вкара в игра и част от младите момчета, които се подвизават главно в дубъла на тима. До края на двубоя ефективността в играта на "червените" спадна, но и Септември не успя да организира нещо опасно, с което да застраши своя опонент. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол цска контрола христо янев Септември София

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"По-добре е да правиш всичко с коса": Роналдо се страхува от оплешивяване
Има ли сили България да победи Турция? (АНКЕТА)

Има ли сили България да победи Турция? (АНКЕТА)
Ужасен старт за Тодор Янчев начело на младежите

Ужасен старт за Тодор Янчев начело на младежите
Президентът на световната федерация: Насар е Пеле на щангите (ВИДЕО)

Президентът на световната федерация: Насар е Пеле на щангите (ВИДЕО)

Последни новини

"По-добре е да правиш всичко с коса": Роналдо се страхува от оплешивяване
Има ли сили България да победи Турция? (АНКЕТА)

Има ли сили България да победи Турция? (АНКЕТА)
Близките на Насар: Той е пример как можеш да изплуваш от дъното и да стигнеш върха (ВИДЕО)

Близките на Насар: Той е пример как можеш да изплуваш от дъното и да стигнеш върха (ВИДЕО)

"Програмистът" на успеха на Карлос: Бяхме притеснени, но не и разколебани (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV