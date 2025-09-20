bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Левски иска да знае какво са си говорили съдиите в мача с Лудогорец

Тимът с искане за предоставяне на записи

Левски иска да знае какво са си говорили съдиите в мача с Лудогорец
Lap.bg

Ръководството на Левски поиска да чуе какво са си говорили съдиите по време на мача срещу Лудогорец. 

"Сините" съобщиха на официалните си страници в социалните мрежи, че ще входират искане до Съдийската комисия към Българския футболен съюз заради две положения от мача. 

Срещата завърши 0:0.

Положенията

"ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;
45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието.", пишат от клуба. 

В първата ситуация става дума за нарушение на Кайо Видал срещу Димитров, след което не последва санкция. 

Във втората - за първоначално отсъдена, а след това отменена дузпа от страна на рефера Радослав Гидженов при единоборство между Радослав Кирилов и Едвин Куртулуш.

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Претенциите

Нулевото равенство не промени класирането в първенство. Левски остана лидер, а Лудогорец е на 2 точки от "сините". 

Преди мача от Левски негодуваха срещу Радослав Гидженов, като поискаха чуждестранен съдия. 

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

левски съдия лудогорец дузпа вар дебри Радослав Гидженов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката
Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)
Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола
Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед
Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

Последни новини

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират
Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

"Златната топка" - пряко по bTV Action и VOYO.BG
Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV