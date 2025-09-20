Левски иска да знае какво са си говорили съдиите в мача с Лудогорец

Ръководството на Левски поиска да чуе какво са си говорили съдиите по време на мача срещу Лудогорец.

"Сините" съобщиха на официалните си страници в социалните мрежи, че ще входират искане до Съдийската комисия към Българския футболен съюз заради две положения от мача.

Срещата завърши 0:0.

Положенията

"ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието.", пишат от клуба.

В първата ситуация става дума за нарушение на Кайо Видал срещу Димитров, след което не последва санкция.

Във втората - за първоначално отсъдена, а след това отменена дузпа от страна на рефера Радослав Гидженов при единоборство между Радослав Кирилов и Едвин Куртулуш.

Претенциите

Нулевото равенство не промени класирането в първенство. Левски остана лидер, а Лудогорец е на 2 точки от "сините".

Преди мача от Левски негодуваха срещу Радослав Гидженов, като поискаха чуждестранен съдия.

