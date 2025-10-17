bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски награди Веласкес с договор до 2028 година

Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните, отбелязаха от клуба

Левски награди Веласкес с договор до 2028 година

Левски удължи договора на своя треньор Хулио Веласкес до лятото на 2028 година. Настоящият контракт изтичаше в края на настоящия сезон.

Под ръководството на испанеца "сините" завършиха на второ място в миналото първенство и записа 8 мача в Европа, като отстрани Апоел Беер Шева и Сабах. В момента тимът е лидер и води битка за титлата с шампиона Лудогорец.

"Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор. Испанският специалист застана начело на "сините" в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача", написаха от клуба.

 

"Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе Левски до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа. ПФК Левски пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка."

