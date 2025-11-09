Левски обеща: Футболът ще победи!

Часове след загубеното дерби с 0:1 от ЦСКА, ръководството на Левски използва социалните мрежи, за да се извини на феновете си за неприятния развой на събитията.

В герой за "армейците" се превърна Джеймс Ето'о, който отбеляза победното попадение с далечен изстрел в 77-ата минута.

"Заедно в победите. Още по-сплотени в загубите. Това отличава "Левски" от всички останали тимчета разни. Благодарим ви за подкрепата и обещаваме - Футболът ще победи", написаха от "Герена" в социалните мрежи.

Поражението е първо за "сините" от 26 септември насам (0:1 от Локомотив в Пловдив) и прекъсва победната серия на Левски от 6 мача.

Така Левски е на върха с актив от 35 точки, пред ЦСКА 1948 с 30 и мач по-малко. Лудогорец е трети с 24 и два двубоя в аванс спрямо лидера. ЦСКА заема шестото място с 22 точки.

В 16-ия кръг ЦСКА приема Ботев Пловдив, докато Левски гостува на новака Монтана.

