bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Левски обеща: Футболът ще победи!

„Заедно в победите. Още по-сплотени в загубите“

Часове след загубеното дерби с 0:1 от ЦСКА, ръководството на Левски използва социалните мрежи, за да се извини на феновете си за неприятния развой на събитията.

В герой за "армейците" се превърна Джеймс Ето'о, който отбеляза победното попадение с далечен изстрел в 77-ата минута.

Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци! (ВИДЕО)

"Заедно в победите. Още по-сплотени в загубите. Това отличава "Левски" от всички останали тимчета разни. Благодарим ви за подкрепата и обещаваме - Футболът ще победи", написаха от "Герена" в социалните мрежи.

Поражението е първо за "сините" от 26 септември насам (0:1 от Локомотив в Пловдив) и прекъсва победната серия на Левски от 6 мача.

Така Левски е на върха с актив от 35 точки, пред ЦСКА 1948 с 30 и мач по-малко. Лудогорец е трети с 24 и два двубоя в аванс спрямо лидера. ЦСКА заема шестото място с 22 точки.

В 16-ия кръг ЦСКА приема Ботев Пловдив, докато Левски гостува на новака Монтана.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол левски цска фенове дерби класиране загуба

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир
Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП
Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)
След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)

Последни новини

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)
Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП
Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV