Край! Билетите за ЦСКА свършиха!

Истерията сред "червената" общност за билети за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив - продължава! Само за 40 минути феновете на ЦСКА изкупиха отпуснатите допълнително пропуски от Професионалната футбола лига.

След среща в СДВР тази сутрин и решение на президента на лигата Атанас Караиванов, „армейците“ получиха блокове 9, 10 и половината от 11 в сектор А. Това означаваше, че още между 1500-1700 привърженици на ЦСКА ще получат възможност да присъстват на втория пореден финал за Купата на своя любим тим.

За разлика от първоначалната продажба, този път запалянковците притежаващи сезонни карти за централната трибуна, получиха приоритет и имаха възможност да вземат по максимум два билета за сблъсъка със "смърфовете" на 20 май.

Билетите бяха достъпни на касите на улица „Гурко“ до стадион „Васил Левски“ и в официалния фен магазин на „червените“ на ул. „Солунска“.

В рамките на минути се образуваха сериозни опашки и на двете места, като някои фенове останаха разочаровани, след като секунди ги разделиха от възможността да си осигурят място за възловия мач.

Така за втори път билетите отредени за ЦСКА за финала свършиха. Все още обаче има такива за привържениците на Локомотив. Те се продават единствено в Пловдив.

На този фон – малцина бяха привържениците на ЦСКА в официалния магазин, които се поинтересуваха и си закупиха билети и за Вечното дерби с Левски, което е в събота от 16:00 ч.

Интересът към сблъсъка е изключително нисък, като, ако не се случи нещо непредвидено, се очаква стадионът да бъде полупразен.