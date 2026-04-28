Левски показа финансовия отчет: По-малко пари от трансфери, но клубът е на печалба

Футболният Левски публикува финансовия си отчет за 2025 г.
Клубът продължава с практиката да показва финансовото си състояние, която въведе през 2019 г.
Документите на официалния сайт показват, че "сините" са за трета поредна година са на печалба. Този път тя е в размер н 1,84 млн. лева. Тя е доста далеч от миналогодишната - 14,5 млн. лева.
Друга голяма разлика са приходите от трансфери. За 2024 г. те са били 22,02 млн. лева, а за изминалите 12 месеца са само 2,36 млн. лева.
За разлика от това, приходите от европейските мачове са над 3 млн. лева (172 000 през 2024). Повече са парите от реклами - с над 1,3 млн. лева, както и от билети - с 2,8 млн. лева.
Намаляват търговските задължения (в това число и данъчните, които към края на 2025 г. са 1,378 млн. лева), но се увеличават дължимите суми към играчи. Към датата на формиране на баланса те са в размер на 965 000 лева (заплати и осигуровки). В миналогодишният отчет са 824 000 лева.
"Видно е, че и през 2025 година ПФК „Левски“ продължи да следва политика на отговорно управление на ресурсите, като едновременно с това успешно промени фокуса, с акцент върху спортно-техническото развитие на представителния отбор. Финансовите резултати за периода отразяват именно това – изграждане на по-стабилна основа, продължаващо намаляване на задълженията и създаване на условия за преследване на по-високи спортни цели.
Ръководството на ПФК „Левски“ оценява резултатите за 2025 година като още една важна стъпка в процеса на стабилизиране и развитие на клуба, като същевременно подчертава, че остава още много работа до постигането на пълна устойчивост и дългосрочен растеж. Клубът вярва, че този процес ще бъде допълнително ускорен от новата енергия, която ще внесе промяната в собствеността.
Публикуването на годишния финансов отчет е част от ангажимента на клуба към откритост към обществото и към привържениците", пишат от клуба.
И този път към отчета е прикрепен Годишен финансов одит на независима компания. В него продължава да фигурира притеснение заради факта, че регистрираният капитал на дружеството (над 30,7 млн. лева) продължава да надвишава нетните активи (18 млн. лева).
"Тези обстоятелства пораждат съществена несигурност относно способността на Дружеството да функционира като действащо предприятие. Ръководството е уверено, че дружеството ще поддържа нормална дейност чрез финансова подкрепа на основните акционери, в случай на необходимост", се казва в одита.
Само преди дни Левски обяви смяна на собствеността. Мажоритарният собственик Наско Сираков даде своите акции на бизнесмена Атанас Бургазлиев.