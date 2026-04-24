Милиардер е новият собственик на Левски! (ВИДЕО)

Левски ще има нов собственик. Това е милиардерът Атанас Бостанджиев. Новината обяви на извънредна пресконференция мажоритарният собственик Наско Сираков.

Бизнесменът е познат в международните финансови среди и в миналото вече е имал връзка със "сините" – преди около 14 години, когато е заемал ръководна позиция в международния бизнес на "ВТБ Капитал", по това време спонсор на столичния клуб.

Бостанджиев развива дейност чрез инвестиционния фонд GemCorp. Фондът оперира основно на развиващи се пазари и участва в редица мащабни проекти в енергийния и инфраструктурния сектор, включително инвестиция в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 млрд. долара, където притежава основен дял съвместно с държавната компания Sonangol.

GemCorp е създаден през 2014 г. и оттогава е реализирал инвестиции за милиарди долари в различни региони, сред които Африка и Азия. Дейността на фонда включва стратегически вложения в енергетика и големи инфраструктурни проекти.

Самият Бостанджиев е роден в Бургас, учил е в в България и САЩ, има дългогодишна кариера в международни финансови институции. Името му е свързвано и с различни инвестиционни инициативи в България, включително в района на Черноморието.

В плановете му влиза изграждането на нов стадион.

"2151 дни от 2 юни 2020 г., денят в който поех Левски", започна Сираков пред медиите.

„Преди близо шест години поех тази отговорност в момент, в който „Левски“ беше притиснат до стената. Тогава за мен нямаше по-важно от това клубът да оцелее, да запази достойнството си и да остане верен на хората, които никога не го изоставиха.

Днес се оттеглям като акционер със съзнанието, че „Левски“ отново има стабилност, посока и основа, върху която може да се гради. Оставам като президент, защото приемствеността е важна, а към този клуб не може да има друго отношение освен дълг, уважение и отговорност.“, заяви г-н Сираков.

Самият Бостанджиев сподели: „За мен е голяма чест да поема тази отговорност към ПФК „Левски“. Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е „Левски“ да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си.“

Наред с професионалната си дейност, Атанас е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората.