Левски посочи вратата на бразилец с 51 мача

След 50 мача и 4 гола - Левски посочи вратата на Фабио Лима. Бразилецът си тръгва от стадион "Георги Аспарухов" по взаимно съгласие.

Футболистът пристигна след продажбите на своите сънародници Уелтън и Роналдо. Той беше използван на различни позиции от треньорите - отляво и отдясно на атаката, дори и като краен защитник.

Лима дебютира със синия екип на 17 февруари 2024 г. при победата като гост над Пирин с 2:1. На 24 февруари 2024 г. вкара първия си гол при успеха с 4:0 над Арда. В общо 51 мача отбеляза 4 попадения.

Фабио обаче рядко попадаше в сметките на треньора Хулио Веласкес. Той влезе като резерва при поражението с 0:1 от Лудогорец за Суперкупата на България миналия вторник, но не успя да окаже влияние върху действията на терена.

"ПФК Левски благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.