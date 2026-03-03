Marca за Саръбоюков – българският „звяр“, който разтърси леката атлетика

"Той е звяр!“, гласят коментари по негов адрес в социалните мрежи. И това не е чудно, защото светът на леката атлетика е изумен от новата си сензация - българинът Божидар Саръбоюков, извисяващ се на два метра, само на 21 години проправя нови пътища в историята на спорта.

Сила на природата с бебешко лице, която празнува всеки голям скок, хоризонтален или вертикален, със задно салто.

Така започва статия на испанската спортна библия Marca, посветена на българския лекоатлет.

През 2026 г. той води световната ранглиста в скока на дължина, а паралелно се състезава в тройния скок и в скока на височина – нещо почти нечувано в модерната атлетика.

„Той е звяр!“

Още през 2022 г. става световен вицешампион за юноши до 20 г. в скока на височина в Кали. Година по-късно взима два сребърни медала от европейски първенства (скок на дължина и троен скок) в Йерусалим. На 19 си осигурява участие на Олимпийските игри в Париж и остава само на 3 см от финала.

Bozhidar Saraboyukov flies to a big PB & World Lead of 8.45m in the Long Jump in Belgrade!



The next big thing in the Long Jumppic.twitter.com/dSH3DmlpL2 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 12, 2026

Истинският пробив идва на европейското първенство в зала в Апелдорн през 2025 г., където печели златото в дългия скок, побеждавайки олимпийския медалист Матия Фурлани и Лестер Лескай. Същата година завършва пети на световното първенство в Токио.

Снимка: Reuters

2026 започва ударно. В Белград скача 8.45 м – №1 в света. После на националния шампионат прави нещо историческо:

– злато в тройния скок с личен рекорд 16,61 м;

– злато в скока на височина с 2,28 м (личен рекорд и №11 в света);

– злато в скока на дължина.

Три дисциплини! Три победи!

„Искам олимпийски медал и ще го преследвам докрай. Никога не съм се задоволявал с по-малко“, казва Божидар, цитиран от Marca, сякаш предопределен да поеме факела от легенди на българската лека атлетика като Христо Марков, Йорданка Донкова и Стефка Костадинова.

България отдавна чака нов герой. Последният олимпийски медал в атлетиката е среброто на Мирела Демирева в Рио 2016. А от бронза на Даниела Йорданова в Осака 2007 страната няма световен медал на открито.

Снимка: Reuters

Сега надеждата има име - Божидар Саръбоюков. Новият „звяр“ на световната атлетика.