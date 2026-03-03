bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Marca за Саръбоюков – българският „звяр“, който разтърси леката атлетика

Световен №1. На 21. И тепърва започва...

"Той е звяр!“, гласят коментари по негов адрес в социалните мрежи. И това не е чудно, защото светът на леката атлетика е изумен от новата си сензация - българинът Божидар Саръбоюков, извисяващ се на два метра, само на 21 години проправя нови пътища в историята на спорта.

Сила на природата с бебешко лице, която празнува всеки голям скок, хоризонтален или вертикален, със задно салто.

Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже (ВИДЕО)

Така започва статия на испанската спортна библия Marca, посветена на българския лекоатлет.

През 2026 г. той води световната ранглиста в скока на дължина, а паралелно се състезава в тройния скок и в скока на височина – нещо почти нечувано в модерната атлетика.

„Той е звяр!“

Още през 2022 г. става световен вицешампион за юноши до 20 г. в скока на височина в Кали. Година по-късно взима два сребърни медала от европейски първенства (скок на дължина и троен скок) в Йерусалим. На 19 си осигурява участие на Олимпийските игри в Париж и остава само на 3 см от финала.

Истинският пробив идва на европейското първенство в зала в Апелдорн през 2025 г., където печели златото в дългия скок, побеждавайки олимпийския медалист Матия Фурлани и Лестер Лескай. Същата година завършва пети на световното първенство в Токио.

Снимка: Reuters

2026 започва ударно. В Белград скача 8.45 м – №1 в света. После на националния шампионат прави нещо историческо:
– злато в тройния скок с личен рекорд 16,61 м;
– злато в скока на височина с 2,28 м (личен рекорд и №11 в света);
– злато в скока на дължина.

Три дисциплини! Три победи!

„Искам олимпийски медал и ще го преследвам докрай. Никога не съм се задоволявал с по-малко“, казва Божидар, цитиран от Marca, сякаш предопределен да поеме факела от легенди на българската лека атлетика като Христо Марков, Йорданка Донкова и Стефка Костадинова.

Раздават над 210 000 евро за заплати в леката атлетика

България отдавна чака нов герой. Последният олимпийски медал в атлетиката е среброто на Мирела Демирева в Рио 2016. А от бронза на Даниела Йорданова в Осака 2007 страната няма световен медал на открито.

Снимка: Reuters

Сега надеждата има име - Божидар Саръбоюков. Новият „звяр“ на световната атлетика.

Божидар Саръбоюков направи исторически хеттрик (ВИДЕО)
