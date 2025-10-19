Левски властва в Първа лига

Левски постигна важна победа като гост над Черно море, печелейки с 3:1 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Герой на „сините“ стана Мустафа Сангаре, който реализира два гола. Този успех изведе столичани на върха в класирането с аванс от 6 точки.

Черно море откри резултата след грешка на вратаря Цунами, която позволи Селсо Сидни да се разпише. Левски отговори с поредица от опасни атаки, като най-сериозната възможност дойде чрез пробива на Сангаре, но Майкон не успя да отбележи. След почивката Левски заигра по-активно.

В 55' Сангаре изравни с глава след корнер, а десет минути по-късно отбеляза и втория си гол след асистенция на Борислав Рупанов.

В края на срещата Рупанов оформи крайното 3:1, като сложи точка на мача. Черно море имаше няколко добри възможности, но Вуцов се отличи с решаващи спасявания, а попадението на Георги Лазаров бе отменено заради засада.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK