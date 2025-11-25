bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов

От централата му пожелаха бързо възстановяване

БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов

Българският футболен съюз изрази готовност да помогне на бившия си президент Борислав Михайлов при нужда за възстановяването му. 

Вчера стана ясно, че вратарят на легендарния тим, завършил на четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г., е приет в болница. Смята се, че той е получил инсулт. 

Информациите за състоянието на Михайлов продължават да са оскъдни

В тази ситуация от БФС излязоха със съобщение. 

Подкрепа

"Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух.", пишат от БФС.

Начело на централата

Борислав Михайлов бе начело на БФС от 2005 до 2023 година. Той се оттегли от поста след скандал и огромна вълна от недоволство от страна на феновете. Стигна се дори до бунт на привърженици на мача България - Англия. 

В началото на своето управление той пое поста от Иван Славков - Батето, като бе сочен за лидер на новата вълна в управлението на футбола

Снимка: Ладислав Цветков

Михайлов е от футболно семейство. Баща му Бисер е легенда на Левски, а и той самият натрупа популярност у нас под рамката на вратата на "сините". 

Той е трикратен шампион на страната със "сините" (1984, 1985 и 1988). В "А" група има 214 мача.

След финала за Купата през 1985 г. между ЦСКА и Левски е сред наказаните с изключване от футбола, но е реабилитиран след половин година.

Снимка: БГНЕС

 

Освен за "сините", Михайлов е играл още за Беленензеш, Мюлуз, Ботев Пловдив, Рединг, Славия и Цюрих.

Женен е за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова и има три деца - Бисера, Николай и Елинор. Синът му също бе активен футболист до скоро и носеше капитанската лента в Левски.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

бфс подкрепа боби михайлов състояние борислав михайлов български футболен съюз

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока

Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока
Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)

Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)

"Седем е добро число" за Левски и в Европа

Коледната любовна приказка на Карлос Насар (ВИДЕО)

Коледната любовна приказка на Карлос Насар (ВИДЕО)
В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден

В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден

Последни новини

Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)

Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)
Ясен Радев - на ринга на MAX FIGHT, но с поглед към олимпийските игри (ВИДЕО)

Ясен Радев - на ринга на MAX FIGHT, но с поглед към олимпийските игри (ВИДЕО)
Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока

Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока
В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден

В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV