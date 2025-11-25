БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов

Българският футболен съюз изрази готовност да помогне на бившия си президент Борислав Михайлов при нужда за възстановяването му.

Вчера стана ясно, че вратарят на легендарния тим, завършил на четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г., е приет в болница. Смята се, че той е получил инсулт.

Информациите за състоянието на Михайлов продължават да са оскъдни.

В тази ситуация от БФС излязоха със съобщение.

Подкрепа

"Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух.", пишат от БФС.

Начело на централата

Борислав Михайлов бе начело на БФС от 2005 до 2023 година. Той се оттегли от поста след скандал и огромна вълна от недоволство от страна на феновете. Стигна се дори до бунт на привърженици на мача България - Англия.

В началото на своето управление той пое поста от Иван Славков - Батето, като бе сочен за лидер на новата вълна в управлението на футбола.

Михайлов е от футболно семейство. Баща му Бисер е легенда на Левски, а и той самият натрупа популярност у нас под рамката на вратата на "сините".

Той е трикратен шампион на страната със "сините" (1984, 1985 и 1988). В "А" група има 214 мача.

След финала за Купата през 1985 г. между ЦСКА и Левски е сред наказаните с изключване от футбола, но е реабилитиран след половин година.

Снимка: БГНЕС

Освен за "сините", Михайлов е играл още за Беленензеш, Мюлуз, Ботев Пловдив, Рединг, Славия и Цюрих.

Женен е за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова и има три деца - Бисера, Николай и Елинор. Синът му също бе активен футболист до скоро и носеше капитанската лента в Левски.

