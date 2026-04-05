на живо
на живо
Добруджа не се предаде - удържа 2:2 с Левски!

Пред 6000 зрители в Добрич

Добруджа не се предаде - удържа 2:2 с Левски!
Добруджа удържа 2:2 срещу лидера в Първа лига Левски. Тимът на Ясен Петров водеше до 88', в 90+6 изоставаше с 1:2, но в крайна сметка мачът завърши 2:2.

Първото попадение падна в 63'. Ангел Ангелов центрира от левия фланг, а юношата на "сините" Антон Иванов стреля с глава. Топката се удари в тялото на Кристиан Макун и попадна във вратата на Светослав Вуцов, който нямаше как да се намеси.

Веласкес пред Marca: Левски е клубът с най-много фенове в България

Пет минути по-късно Евертон Бала стреля изключително неточно от границата на наказателното поле.

Отборът от Североизтока водеше в резултата до 88'. Тогава националът Кристиан Димитров изравни след изстрел, който опъна мрежата на гостите. В 90+6 отново Димитров вкара за Левски, който като цяло изигра слаб мач, а точка на спора с фамозен гол сложи Ивайло Михайлов, който вдигна трибуните на крака.

Секунди по-рано Майкон получи жълт картон и ще пропусне дербито с ЦСКА и предстоящия през седмицата мач с Арда.

След последния сигнал имаше сериозно напрежение между двамата треньори Ясен Петров и Хулио Веласкес.

"Сините"  остават на първо място в класирането с 66 точки и имат аванс от 9 пред Лудогорец. "Жълто-зелените", водени от бившия селекционер на Левски - Ясен Петров, са 12-и с 26 пункта.

По-късно днес разградчани приемат ЦСКА 1948.

