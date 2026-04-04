на живо
на живо
Мария, Ники, Бисера и Елинор: Семейството се прощава с Борислав Михайлов (ВИДЕО)

На поклонението са емблематични фигури във футбола и спорта

Мария, Ники, Бисера и Елинор: Семейството се прощава с Борислав Михайлов (ВИДЕО)

Тъжен ден за българския футбол и спорт! Днес, 4 април, си взимаме последно "Сбогом" с емблематичния вратар и капитан на четвъртите в света Борислав Михайлов. 

В унисон с дъждовното време, пред столичния храм "Света София" се събраха роднини, близки и приятели, които ще изпратят в последния му земен път легендарния футболист и бивш президент на Българския футболен съюз. 

Борислав Михайлов си отиде от този свят в началото на седмицата и след като в края на 2025 г. получи тежък инсулт. 

НА ЖИВО: Прощаваме се с Борислав Михайлов! (ВИДЕО)

Най-близките

На поклонението първи пристигнаха децата на Михайлов - синът му Николай, също вратар, и дъщеря му Бисера. 

Те бяха подкрепени в трудния момент от своите семейства. Неотлъчно до Ники бе съпругата му Николета Лозанова, а с Бисера бе половинката ѝ Живко Миланов - бивш капитан на Левски, както и децата им. 

Съболезнования към тях изказаха както близки и приятели, така и случайни минувачи и фенове, дошли да се простят с легендарния футболист.

Мария Петрова

Веднага след тях на място пристигна съпругата на Михайлов - трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова

Тя бе придружавана от дъщеря им Елинор, която живее от години в чужбина. 

Половинката на Михайлов се поклони пред присъстващите преди да влезе в храма. 

На поклонението присъстват още бившите съотборници на Михайлов от САЩ 94 - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Наско Сираков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов. В църквата пристигна още президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, легендата в леката атлетика Стефка Костадинова, бивши футболисти като Валери Божинов и Светослав Дяков.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

ELITBET Max Fight 64: 11 топ срещи в четири стила, пряко на bTV Action и VOYO.BG днес!

ELITBET Max Fight 64: 11 топ срещи в четири стила, пряко на bTV Action и VOYO.BG днес!

Любовта си личи! Вижте как Стоичков честити рождения ден на съпругата си!

Любовта си личи! Вижте как Стоичков честити рождения ден на съпругата си!
Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)
