Мария, Ники, Бисера и Елинор: Семейството се прощава с Борислав Михайлов (ВИДЕО)

Тъжен ден за българския футбол и спорт! Днес, 4 април, си взимаме последно "Сбогом" с емблематичния вратар и капитан на четвъртите в света Борислав Михайлов.

В унисон с дъждовното време, пред столичния храм "Света София" се събраха роднини, близки и приятели, които ще изпратят в последния му земен път легендарния футболист и бивш президент на Българския футболен съюз.

Борислав Михайлов си отиде от този свят в началото на седмицата и след като в края на 2025 г. получи тежък инсулт.

Най-близките

На поклонението първи пристигнаха децата на Михайлов - синът му Николай, също вратар, и дъщеря му Бисера.

Те бяха подкрепени в трудния момент от своите семейства. Неотлъчно до Ники бе съпругата му Николета Лозанова, а с Бисера бе половинката ѝ Живко Миланов - бивш капитан на Левски, както и децата им.

Съболезнования към тях изказаха както близки и приятели, така и случайни минувачи и фенове, дошли да се простят с легендарния футболист.

Мария Петрова

Веднага след тях на място пристигна съпругата на Михайлов - трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова.

Тя бе придружавана от дъщеря им Елинор, която живее от години в чужбина.

Половинката на Михайлов се поклони пред присъстващите преди да влезе в храма.

На поклонението присъстват още бившите съотборници на Михайлов от САЩ 94 - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Наско Сираков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов. В църквата пристигна още президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, легендата в леката атлетика Стефка Костадинова, бивши футболисти като Валери Божинов и Светослав Дяков.