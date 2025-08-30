bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Марин Петков се разбра с отбор в Италия

Играчът на Левски е договорил личните си условия

Lap.bg

Футболистът на Левски Марин Петков е все по-близо до трансфер в Монца, съобщават в Италия. Фланговият нападател е договорил личните си условия с клуба от Апенините. Ако сделката стане факт, националът ще сложи подписа си под договор до лятото на 2029 година.

Трансфер в Италия

Ако трансферът се осъществи, в касата на "сините" ще постъпят 1,3 милиона евро.

Снимка: Lap.bg

По-рано през лятото Марин Петков бе много близо до преминаване в полския Ракув. Сделката пропадна, защото играчът бе нужен на Хулио Веласкес за двубоите от евротурнирите.

Левскар е най-скъпият футболист в България

Петков ще стане съотборник в тима от Серия Б с друг национал - юношата на ЦСКА Валентин Антов.

Снимка: Lap.bg

Роденият през 2003 г. Петков има 180 мача с екипа на Левски. Точно толкова станаха те с гостуването на АЗ Алкмаар. Така юношата на тима вече е в престижния Топ 50 по двубои със синята фланелка. 15 пък са срещите му в евротурнирите. Той е с най-голям стаж в отбора от настоящите играчи на Левски, пише "Тема Спорт".

