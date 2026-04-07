Масов бой прекрати Монтана - Миньор (ВИДЕО)

Масов бой и 4 червени картона прекратиха мач от елитната ни юношеска група. Двубоят до 18 години между Монтана и Миньор Перник през уикенда беше помрачен заради ексцесии на терена.

Веднага след края на първото полувреме играчите на двата отбора започват масова юмручна схватка. Ситуацията е овладяна с четири червени картона.

При гол за Монтана (2:1) в 74-ата минута на терена влизат външни лица. Това довежда до прекратяване на срещата и служебна победа в полза на Миньор.

Наказанието

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

За навлизане на публика, спиране на играта и прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, б. В, предложение 6 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 1917.34 евро.

На основание чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026 ДК присъжда служебен резултат 0:4 в полза на ФК "Миньор" в срещата от 6-ти кръг - плейофна фаза U - 18 - ПФК "Монтана" - ФК "Миньор".