На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач

Трагедия можеше да почерни футболна среща от 7-ия кръг на Втора лига между Спартак Плевен и Хебър (1:2), съобщава „Марица“, позовавайки се на очевидци на стадиона в северния град. В началото на срещата, след единоборство във въздуха, Марио Дадаков от Хебър се оказал под бутоните на противников футболист, който буквално се приземил върху главата съперника си.

В следствие на това Дадаков глътнал езика си. Първи към него се затичал треньорът на Хебър Николай Митов, който изпъкнал с решителна и витална за играча си намеса.

„Митов се развика – дайте бързо лед, дайте лед. След това обърна Марио настрани и слагайки лед на врата му бавно успя да му извади езика. Всичко това стана пред очите на домакинския лекар, който учудващо гледаше пасивно. Просто Митов, без преувеличение върна това момче към живота“, споделиха пред „Марица“ личните си впечатления очевидци на мача.

Веднага след това Марио Дадаков бил откаран по спешност с линейка в плевенската областна болница. Това бе причината за 18-минутното прекъсване на първото полувреме. Дадаков е със съмнение за комоцио и ще остане под лекарско наблюдение.

