bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач

Ники Митов му спаси живота

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач
Lap.bg

Трагедия можеше да почерни футболна среща от 7-ия кръг на Втора лига между Спартак Плевен и Хебър (1:2), съобщава Марица“, позовавайки се на очевидци на стадиона в северния град. В началото на срещата, след единоборство във въздуха, Марио Дадаков от Хебър се оказал под бутоните на противников футболист, който буквално се приземил върху главата съперника си.

В следствие на това Дадаков глътнал езика си. Първи към него се затичал треньорът на Хебър Николай Митов, който изпъкнал с решителна и витална за играча си намеса.

Митов се развика дайте бързо лед, дайте лед. След това обърна Марио настрани и слагайки лед на врата му бавно успя да му извади езика. Всичко това стана пред очите на домакинския лекар, който учудващо гледаше пасивно. Просто Митов, без преувеличение върна това момче към живота“, споделиха пред Марица“ личните си впечатления очевидци на мача.

Веднага след това Марио Дадаков бил откаран по спешност с линейка в плевенската областна болница. Това бе причината за 18-минутното прекъсване на първото полувреме. Дадаков е със съмнение за комоцио и ще остане под лекарско наблюдение.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

болница трагедия удар спартак Плевен език николай митов хебър Марио Дадаков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно
Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!
Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!

Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!
Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Последни новини

Малки великани: Волейболистки събират пари за ученически игри в Китай

Малки великани: Волейболистки събират пари за ученически игри в Китай
Маги Малеева пред bTV: Не искам примери от билбордове, искам Сашо и Иван да са примерите (ВИДЕО)

Маги Малеева пред bTV: Не искам примери от билбордове, искам Сашо и Иван да са примерите (ВИДЕО)
Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!
„Три неща са неизбежни в живота: смъртта, данъците и головете на Роналдо

„Три неща са неизбежни в живота: смъртта, данъците и головете на Роналдо"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV