НА ЖИВО: ЦСКА - Левски 1:2', "сините" обърнаха чрез Бурас

45+3' - Край на първата част.

45' - 2 минути добавено време.

45' - ГООООООООООЛ! 2:1 за Левски. Акрам Бурам оформя обрата със страхотно изпълнение от границата на наказателното поле.

42' - ГООООООООООЛ! 1:1! Евертон Бала се възползва от слаба намеса на Адриан Лапеня и отбеляза 17-ото си попадение за сезона.

35' - Жълти картони за Йорданов и Камдем, които се спречкаха.

11' - ГООООООООООЛ! 1:0 за ЦСКА след кошмарна грешка на вратаря Светослав Вуцов, който пропусна върната топка от Кристиан Макун и тя влетя в мрежата.

1' - Начало на мача.

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

Съставите

ЦСКА: Евтимов, Йорданов, Делова, Лапеня, Турицов (к), Соле, Панайотов, Илиев, Пиедраита, Брахими, Питас

Левски: Вуцов, Камдем, Димитров, Макун, Майкон, Търдин, Костадинов (к), Бурас, Кирилов, Око-Флекс, Бала.

Превю

ЦСКА срещу Левски – сблъсък №168! Време отново за дерби ЦСКА - Левски! Арената - Националния стадион "Васил Левски", началото – 16:00.

Победата над Лудогорец за Купата след късен обрат дава допълнително самочувствие на "червените". Три поредни мача с голове в края говорят достатъчно ясно.

Капитанът Бруно Жордао и Анжело Мартино обаче няма да играят заради наказания, а въпросителните около (заради натрупани жълти картони) Леандро Годой и Лео Перейра оставят атаката под напрежение. Все пак, завръщането на Лумбард Делова може да внесе баланс.

За „сините“ мач №1 на България е с още по-голям залог. Отборът гледа към титлата, която може да стане реалност за първи път от 2009 г.

Отборът на Хулио Веласкес е все по-близо до титлата. С 10 точки аванс пред Лудогорец шест кръга преди края, „сините“ държат съдбата в свои ръце. Дори минимален актив в плейофите може да се окаже достатъчен.

ЦСКА има лек превес в историята – 61 победи срещу 57 за Левски.