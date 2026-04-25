Кой ще триумфира в дерби №168?

ЦСКА срещу Левски – сблъсък №168! Време отново за дерби ЦСКА - Левски! Арената - Националния стадион "Васил Левски", началото – 16:00.

Победата над Лудогорец за Купата след късен обрат дава допълнително самочувствие на "червените". Три поредни мача с голове в края говорят достатъчно ясно.

Капитанът Бруно Жордао и Анжело Мартино обаче няма да играят заради наказания, а въпросителните около (заради натрупани жълти картони) Леандро Годой и Лео Перейра оставят атаката под напрежение. Все пак, завръщането на Лумбард Делова може да внесе баланс.

За „сините“ мач №1 на България е с още по-голям залог. Отборът гледа към титлата, която може да стане реалност за първи път от 2009 г.

Кой ще спечели Вечното дерби? ЦСКА 0

Левски 0

Ще завършат наравно 0 Резултати Гласувай

Отборът на Хулио Веласкес е все по-близо до титлата. С 10 точки аванс пред Лудогорец шест кръга преди края, „сините“ държат съдбата в свои ръце. Дори минимален актив в плейофите може да се окаже достатъчен.

ЦСКА има лек превес в историята – 61 победи срещу 57 за Левски.

По-рано днес Лудогорец приема ЦСКА 1948. Разградчани, които са в серия от три мача без успех, заемат втората позиция с 60 точки, докато столичният тим е трети с 59.