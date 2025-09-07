bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Грузия - България (3:0)

&quot;Лъвовете&quot; в търсене на първа победа по пътя към Мондиал 2026

КРАЙ НА СРЕЩАТА! ГРУЗИЯ СПЕЧЕЛИ С 3:0!

90'+3 - Отново много добра ситуация пред Гулиашвили, който отново стреля неточно. 

90'+2 - Златен шанс за Грузия да спечели още по убедително мача. Сам срещу вратаря Гулиашвили реши да стреля вместо да подаде на своя съотборник и сгреши. 

90' - 3 минути добавено време на мача. 

90' - Удар на Алекс Колев с глава мина покрай гредата. 

84' - Едва второ спасяване на Мамардашвили в мача след удар на Илия Груев. 

79' - Марин Петков напуска игра. На негово място Станислав Шопов. 

76' - Марин Петков стреля покрай вратата. 

66' - Александър Колев и Ивайло Чочев влизат на мястото на Владимир Николов и Георги Миланов. 

65' - ГОЛ ЗА ГРУЗИЯ! След удар на футболист на домакините Светослав Вуцов не успя да се намеси и предостави топката на Микаутадзе, който хладнокръвно завърши. 

53' - Кварацхелия стреля от пряк свободен удар, но ударът му мина над горната греда. 

51' - Жълт картон за Кристиан Димитров за нарушение в опасна близост до наказателното поле на България. 

46' - Втората част започва със смени в българския състав. Фабиан Нюрнбергер и Илия Груев влизат на мястото на Николай Минков и Андриан Краев. 

ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ!

45'+1 - Жълт картон и за Андриан Краев. 

44' - ГОЛ ЗА ГРУЗИЯ! Груба грешка на Божинов, след която Гагнидзе изведен сам срещу Светослав Вуцов, а ударът му мина през краката на вратаря на Левски - 2:0 за домакините. 

40' - Жълт картон за Марин Петков за нарушение срещу капитана Кварацхелия.

38' - Още една добра ситуация за домакините. Микаутадзе бе изведен в наказателното поле, но не успя да стигне до топката. 

32' - Много добро разиграване, което остави Микаутадзе на чиста позиция, но ударът му срещна страничната греда. 

30' - ГОЛ ЗА ГРУЗИЯ! Оргомна грешка на Божинов, който не успя да спре топката и тя попадна в краката на Кварацхелия, чийто удар бе в обсега на Вуцов, но и той не успя да се намеси по най-добрия начин. 

21' - Добър пробив на Кварацхелия, но ударът му мина встрани от вратата.

18' - Жълт картон за Емил Ценов за закъснели действия срещу Ника Гагнидзе.

9' - Втори жълт картон за домакините отново за нарущение срещу Николов. Получи го Лука Лохошвили. 

8'- Страхотно спасяване на Светослав Вуцов след удар на Какабадзе.

4' - Веднага последваха две добри ситуации за България, като при първата Радослав Кирилов бе изведен по чудесен начин от Светослав Вуцов и стреля към вратата, но се оказа в засада. При втората играчът на Левски центрира към Марин Петков, който от близка дистанция не успя да отбележи, като ударът му бе спасен от Гиорги Мамардашвили. 

2' - Първи жълт картон в мача за Анзор Меквабишвили за нарушение срещу Владимир Николов.

1' - Начало на мача в Тбилиси. 

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

СЪСТАВИТЕ

ГРУЗИЯ: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе, 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишливи, 6. Гиорги Кочорашвили, 10. Зурико Давиташвили, 22. Жорж Микаутадзе, 7. Хвича Кварацхелия-К

Треньор: Вили Саньол

БЪЛГАРИЯ: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев, 13, Емил Ценов, 16. Мартин Петков, 17. Георги Миланов - К, 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов

Треньор: Илиан Илиев

Превю

България гостува на Грузия във втората си мач от световните квалификации от група Е. Мачът е днес от 16:00 ч. на стадион Борис Пайчадзе“. 

Лъвовете“ стартираха у дома с 0:3 от Испания пред 40 000 зрители на Националния стадион Васил Левски“ и сега ще търсят първи успех.

Стоичков: Това е реалността, но има позитиви (ВИДЕО)

Националният ни отбор ще бъде без капитана си Кирил Десподов и за визитата в Тбилиси, след като офанзивният играч на ПАОК пропусна и домакинството на европейския шампион заради мускулен проблем.

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

България световно първенство грузия квалификация илиан илиев тбилиси Десподов

