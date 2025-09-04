НА ЖИВО: "Лъвовете" срещу Испания в София, трети гол за "Ла Роха"

90+2' - Край на мача.

53' - ГРЕДА и за испанците. Мерино не беше далеч от второто си попадение тази вечер.

46' - Начало на второто полувреме.

45' - Край на първата част.

39' - Първи жълт картон в мача. Той е за Льо Норман от гостите.

38' - ГОООЛ! 3:0 за фаворита. И Мерино се разписа.

30' - ГОООЛ! 2:0 за европейския шампион - Кукурея бележи.

22' - Отлична намеса на Вуцов, който отрази удар на Ямал.

20' - ГРЕДА за България... Кирилов стреля, но топката се отби в десния страничен стълб.

5' - ГОООЛ! 1:0 за Испания. Микел Оярсабал се оказа сам срещу Вуцов и го застреля.

1' - Начало на мача.

Първо полувреме

Съставите

България: 21. Светослав Вуцов, 14. Антон Недялков, 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер, 18. Ивайло Чочев, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 12. Николй Минков, 10. Радослав Кирилов, 9. Александър Колев

Испания: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал 21. Микел Оярсабал

ПРЕВЮ

България започва участието си в квалификациите за световното първенство през 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада днес, 4 септември! И то как!

Първият съперник на "лъвовете" е Испания - актуалният европейски шампион. Мачът е от 21:45 ч. на националния стадион "Васил Левски".

Разликата

У нас от два дни е тим, който събира най-големите звезди в съвременния футбол. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е повикал носителят на "Златната топка" Родри, младите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, утвърдени имена като Алваро Мората, Дани Карвахал и още.

Ако говорим в цифри - 1,3 млрд. евро!

На този фон ние отговаряме с "обичайните заподозрени". В тима се завръща капитана Кирил Десподов, който лекуваше контузия, а е оценен и най-високо от сайта Transfermarkt - 8 млн. евро. Там е и Илия Груев, който направи прекрасно впечатление с първите мачове на Лийдс във Висшата лига. Цялостната цена на тима е 37 млн. евро.

Тоест - Испания е 35 пъти по-скъпа от България.

За последно

България се стреми към осми път на световни финали. За последно "лъвовете" бяха на Мондиал през 1998 г. От тогава е и последният български гол във вратата на Испания, дело на Емил Костадинов.

Дали ще добавим ново попадение? И може ли то да изненада абсолютните фаворити от Испания? Предстои да разберем.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK