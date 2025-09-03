bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)

Авторът на единствения гол за България на Мондиал’98 с признание

Ретроспекцията ни за паметните мачове с Испания продължава с двубоя от световното първенство през 1998 г. във Франция. С този турнир идва и краят на онова поколение, което сътвори Лудото американско лято четири години по-рано.

Две дати - 17 ноември 1993 г. и 24 юни 1998 г., две попадения, един голмайстор - Емил Костадинов.

Единият гол носи неистова радост и изкарва хората по улиците посред нощ (през 1993 г. Костадинов бележи за победа над Франция, която праща България на световното в САЩ). Другият е в мач без значение и остава последният гол на България срещу Испания. Да, постигнат е на световно първенство, но от тогава изминаха 27 години

Боримиров с пас, Костадинов – изстрел и гол

В 57-ата минута Даниел Боримиров влиза в наказателното поле с топката. Тръгва на двойно подаване с Емил Костадинов, освобождавайки се от опеката на Мигел Анхел Надал. Костадинов, който има на гърба си Рафаел Алкорта, повежда кълбото наляво и след решение за стотна от секундата наглася тялото си по посока на вратата. Следва мощен изстрел, който рикошира в лявата греда на Андони Субисарета. България променя нулата срещу името си!

"Дали да я подам, или да се обърна и да я ритна във вратата? Реших второто. Наистина, резултатът беше 0:3. След този гол мисля, че имахме още едно-две положения, които, ако бяхме вкарали, резултатът може би щеше да бъде друг“, споделя Костадинов.

Мъката по големите футболни форуми

„Наистина мина много време. Повече от четвърт век. Какво се е променило? Остаряхме. Помъдряхме, бих казал. Но в крайна сметка е жалко, че след този гол няма друг срещу Испания. И на такъв форум.

Имаше някои проблеми. Не мисля, че беше крахът, но мисля, че беше залезът на едно наистина силно поколение“, добавя още бившият ас на ЦСКА и Байерн Мюнхен.

Снимка: Getty Images

Първият и финалният акорд на една футболна авантюра

Иронията е нещо много силно в живота ни. Без да го очаква, Емил Костадинов е орисан да прониже вратата на Бернар Лама на 17-и ноември 1993 г. С това изпраща България на световните футболни финали в Съединените американски щати.

24-и юни 1998 г. обаче не е повод за нова радост. Тази дата маркира спускането на завесата върху поколението, което се прибира с бронзови медали от световен шампионат.

„Наистина срещу Нигерия имахме доста положения и можехме да излезем и крайни победители даже. Аз ударих греда в последните минути. И може би развоят на целия турнир щеше да бъде друг. Но в крайна сметка нямахме късмет“, завършва изигралият 70 мача и вкарал 27 гола с националната фланелка нападател.

Снимка: Getty Images

Съставите на Испания и България

Испания: Андони Субисарета, Серхи Бархуан, Рафаел Алкорта, Мигел Анхел Надал, Хуан Карлос Агилера, Фернандо Йеро, Гийермо Амор, Луис Енрике (69 — Хулиен Гереро), Алфонсо (65 — Кико Нарваес), Хосеба Ечебаря (50 — Раул Гонсалес Бланко), Фернандо Мориентес                        

България: Здравко Здравков, Гошо Гинчев, Трифон Иванов, Радостин Кишишев, Ивайло Йорданов, Анатоли Нанков (29 — Любослав Пенев), Красимир Балъков (61 — Мариан Христов), Даниел Боримиров, Георги Бачев, Христо Стоичков (45 — Илиан Илиев), Емил Костадинов              

Какво попречи на България да доближи успешното си представяне от световното в САЩ през 94-а, как оценява шансовете ни срещу новата Испания и кой е факторът да се възроди футболът у нас според Емил Костадинов – вижте в интервюто.

