Най-важният мач: Волейболните "лъвове" срещу САЩ и пряко по bTV

Денят дойде! Мъжкият национален отбор на България по волейбол излиза за един от най-важните мачове в историята си!

Днес, 25 септември, "Лъвовете" ще се изправят срещу САЩ в сблъсък от четвъртфиналите на световното първенство във Филипините.

Срещата може да гледате пряко по bTV, като коментарното ни студио преди нея започва в 14:30 ч. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Надеждата

До тук момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини достигнаха след като бяха безгрешни в груповата фаза.

България записа победи и в трите си мача - срещу Германия, срещу Словения и срещу Чили. Така за първи път от 2009 г. насам тимът ни спечели групата си.

Снимка: FIVB

Последва осминафинал срещу Португалия, в който "лъвовете" имаха колебания в началото, но не изпуснаха победата - 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

Така се стигна до четвъртфинала. Страната ни не е била сред най-добрите 8 на световно от 2010 г. насам, когато обаче регламентът бе друг - с вторични групи.

В исторически план българският мъжки тим ни има 5 отличия от световно, но те са спечелени доста отдавна във времето - сребро от София 1970 и бронз от Чехия 1949, СССР 1952, Франция 1986 и Япония 2006.

Снимка: FIVB

Съперникът

САЩ са сред традиционно трудните съперници за България. В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-15.

В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.

Ако победи САЩ, България ще се изправи срещу Чехия или Иран. Техният четвъртфинал ще се изиграе по-рано днес - от 10:30 ч. българско време.

Снимка: FIVB

В другия поток всичко вече е ясно. Фаворитите Полша и Италия ще се сблъскат на полуфинал, след като постигнаха безпроблемни победи с по 3:0 - съответно над Турция и Белгия.

Така че не пропускайте: България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство по волейбол за мъже, пряко по bTV от 14:30 ч.!

