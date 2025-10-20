НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 83: Свети Хулио, орелоубиец

Понеделник е, голяма част от футболните мачове у нас отминаха и е време за... анализи.
А къде другаде може и вие да се включите, освен в новия епизод на "Спортен нюзрум".
След като Левски победи Черно море с 3:1 като гост, ще говорим за доверието. А "сините" очевидно го изпитват към своя нов-стар любимец Хулио Веласкес.
Испанският специалист вече подписа новия си договор с клуба и го подпечата с трите точки от Варна.
Ще успее ли този своеобразен светец-войн от Испания да направи Левски шампион и да развали хегемонията на Лудогорец?
И ЦСКА победи в този кръг. "Червените" се справиха с новака в елита Добруджа.
Да, успехът беше минимален, но пък е нещо на фона на кошмара, в който пребивава клуба в последните месеци!
Гледайте ни! Започваме!
