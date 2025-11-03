Спортен нюзрум, еп. 87: "Как не ви е срам?!" (ВИДЕО)

Каква поредна футболна драма... хвърлена бутилка прекрати дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев, Левски продължава да трупа аванс пред Лудогорец, а "орлите"... си търсят треньор.

"Пловдив гори"

Това са сред основните теми в днешния епизод на "Спортен нюзрум". Водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще коментират скандалите в Града под тепетата и ще търсят отговорите на въпросите - "Защо прекратиха мача" и "Какви ще са последиците за двата тима".

Снимка: Lap.bg

Преди дербито

До голямото столично дерби между Левски и ЦСКА остава по-малко от седмица, а интересът към билетите е сериозен.

Междувременно кризата в Лудогорец се задълбочава, а нов треньор няма. "Орлите" не успяха да победят и Черно море и вече са на 11 точки зад "сините". В четвъртък предстои гостуване на Ференцварош в Лига Европа и все още не е ясно кой ще води състава на разградчани.

