Спортен нюзрум, еп. 86: Левски ги подкара!

Всички към автобуса!

Спортен нюзрум, еп. 86: Левски ги подкара!

В този слънчев есенен ден, българският футбол носи новини и емоции! В седмицата на турнира за Купата на България ще говорим за мачовете, но и за… промените.

В Левски имат нов автобус, в който могат да натоварят всички уволнени, косвено свързани с тях.

ЦСКА без шеф

Феновете на ЦСКА ликуват, след като биха Севлиево, но и след като освободиха изпълнителния директор Радослав Златков. Това е поредно уволнение в администрацията на клуба.

Снимка: Lap.bg

 

Какво ще последва там? Кой застава на поста? Това ще донесе ли повече спокойствие?

ЦСКА има нов изпълнителен директор!

Лудогорец без треньор

Лудогорец – странно, но на четвърто място в класирането в момента, няма да разчитат вече на треньора си Руи Мота.

 

Той се задържа на поста само 120 дни и е един от малкото, чували възгласи „Оставка“ от феновете от Разград.

Снимка: Lap.bg

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Ще хвърлим поглед и на последните публикации на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов след победата 5:4 над Лудогорец!

