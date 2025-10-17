bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Най-слаби на Балканите: Минаха ни Ангола, Хаити, Сирия...

Спад с още 5 места в ранглистата на ФИФА, подгонихме историческото дъно

Най-слаби на Балканите: Минаха ни Ангола, Хаити, Сирия...

Българският национален отбор по футбол все по-уверено върви към изпадане от първата стотица в ранглистата на ФИФА. В предстоящото актуализирано издание, което ще бъде публикувано следващата седмица, "лъвовете" губят още пет позиции и вече ще са под 91.

Спадът е резонен предвид резултатите този месец - 1:6 от Турция и 0:4 от Испания в световни квалификации. Страните, които ни изпреварват този път, са Бахрейн, Ангола, Хаити, Сирия и Косово.

Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред

В класирането само сред европейските страни (общо 55 членки на УЕФА) сме на 38-а позиция, а непосредствено след нас е Люксембург. Това е донякъде успокояващо, защото ако се вземат предвид само световните квалификации, с по-отчайващи показатели е единствено Сан Марино.

Слабакът на полуострова

Що се отнася до Балканите - там сме категорично последни. Пред нас са всички на полуострова - Хърватия (9), Турция (13), Сърбия (19), Румъния (25), Гърция (26), Словения (27), Албания (29), Северна Македония (30), Босна (35), Черна гора (37).

Все пак 91-ото място все още не е най-катастрофалното в историята на националния отбор. През април и май 2012 г. регистрираме 96-а позиция.

Тагове:

национален отбор ранглиста национали фифа балканите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат

Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат
Селекционерът за Светослав Вуцов: Два пъти наруши правилника

Селекционерът за Светослав Вуцов: Два пъти наруши правилника

Светослав Вуцов напуска националния... временно

Светослав Вуцов напуска националния... временно
Малък Ицо Стоичков вече е на една година!

Малък Ицо Стоичков вече е на една година!

Български шампион по борба и атлет на Берое са наказани заради допинг

Български шампион по борба и атлет на Берое са наказани заради допинг

Последни новини

Карлос Насар пак в атака: Дано Стефан Ботев не ми спре правата

Карлос Насар пак в атака: Дано Стефан Ботев не ми спре правата
Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат

Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат
Български шампион по борба и атлет на Берое са наказани заради допинг

Български шампион по борба и атлет на Берое са наказани заради допинг
Левски и ЦСКА заедно във въздуха в събота

Левски и ЦСКА заедно във въздуха в събота
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV