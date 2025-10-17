Най-слаби на Балканите: Минаха ни Ангола, Хаити, Сирия...

Българският национален отбор по футбол все по-уверено върви към изпадане от първата стотица в ранглистата на ФИФА. В предстоящото актуализирано издание, което ще бъде публикувано следващата седмица, "лъвовете" губят още пет позиции и вече ще са под №91.

Спадът е резонен предвид резултатите този месец - 1:6 от Турция и 0:4 от Испания в световни квалификации. Страните, които ни изпреварват този път, са Бахрейн, Ангола, Хаити, Сирия и Косово.

В класирането само сред европейските страни (общо 55 членки на УЕФА) сме на 38-а позиция, а непосредствено след нас е Люксембург. Това е донякъде успокояващо, защото ако се вземат предвид само световните квалификации, с по-отчайващи показатели е единствено Сан Марино.

Слабакът на полуострова

Що се отнася до Балканите - там сме категорично последни. Пред нас са всички на полуострова - Хърватия (9), Турция (13), Сърбия (19), Румъния (25), Гърция (26), Словения (27), Албания (29), Северна Македония (30), Босна (35), Черна гора (37).

Все пак 91-ото място все още не е най-катастрофалното в историята на националния отбор. През април и май 2012 г. регистрираме 96-а позиция.