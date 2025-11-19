Намалиха наказанието на Локомотив Пловдив

Апелативната комисия пожали Локомотив Пловдив и намали наказанието, което беше наложено от Дисциплинарната комисия към БФС след градското дерби с Ботев.

Двубоят беше прекратен в края на първата част, след като вратарят на "жълто-черните" беше ударен в главата с бутилка, хвърлена от фен на Локомотив.

Заради инцидента Ботев получи служебна победа, а на "железничарите" беше наложена глоба и бяха наказани с три домакински мача без публика. Сега обаче последната санкция е намалена на две срещи.

Решението на Апелативната комисия:

"РЕШЕНИЕ № 17 /19.11.2025 г.

ДЕЛО №17/19.11.2025 г.

Относно: Жалба на ПФК „Локомотив 1926” гр. Пловдив, срещу решение на ДК при БФС от 04.11.2025 година

Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица:

РЕШИ:

На основание чл.62, ал.3 и чл.16, ал. 2 от Дисциплинарен правилник за сезон 2025/2026 г. изменя решение на ДК при БФС, като вместо „забрана за игра пред публика“ за 3 срещи, се налага наказание „забрана за игра пред публика“ за 2 срещи и „частично затваряне на стадион“ за 1 среща, затваря – трибуна „Бесика“.

Потвърждава останалите решения на ДК от 04.11.2025 г. взети по отношение на ПФК „Локомотив 1926“ гр. Пловдив, като правилни и законосъобразни.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване".

