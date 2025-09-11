Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал

Беше поразително да видя колко огромна е всъщност разликата. Това призна защитникът на българския национален отбор и на германския Дармщат Фабиан Нюрнбергер по повод сблъсъка с Испания.

Именно левият бек получи тежката задача да пази звездата на Барселона Ламин Ямал. А двубоят на "Васил Левски" завърши 3:0 за гостите.

"На моменти се чувствах сякаш никога не съм играл футбол преди. Всичко, което можех да видя, беше гърба му", отчете Нюрнбергер в интервю за Transfermarkt.

Сане и Коман

Преди дуела с Ямал, най-трудните му съперници на терена са били Лирой Сане и Кингсли Коман от Байерн. "Играх едно полувреме срещу тях през 2023 година, когато загубихме с 6:0 в Мюнхен. И двамата бяха невероятно добри, но бих предпочел да играя отново срещу тях, отколкото срещу Ламин Ямал."

"Това ниво на тази възраст е невероятно. Трудно е да разбереш как успява да те премине всеки път", допълва Нюрнбергер.