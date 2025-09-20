bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Не "скандал", а разговор: Кога се очаква оставката на Душан Керкез?

Треньорът се е срещнал с фенове на сутрешното занимание

Какво се случва с най-чаканото уволнение в българския футбол - това на Душан Керкез?

Треньорът на ЦСКА все още не си е тръгнал окончателно от клуба, въпреки че заяви готовност да го направи след загубата от Арда с 0:1. 

Появиха се информации, че по-рано през деня той е бил причакан от 200 ядосани фенове преди сутрешната тренировка на тима на базата в квартал "Панчарево". "Червените" обаче отрекоха да е имало напрежение. 

Разговор

От клуба заявиха, че разговор между Керкез и привърженици е имало

Недоволните фенове са били около 50, като напрежение не е имало. Феновете заявили, че искат резултати. 

Снимка: Lap.bg

Оставка кога?

По информация на bTV напускането на Керкез ще бъде финализирано до края на деня, 20 септември. 

Не е ясно дали проблемът е в желаната от него и щаба му неустойка. По непотвърдена информация, става дума за 200 000 евро

Снимка: Lap.bg

Керкез пристигна в тима, след като ЦСКА загуби баража за участие в европейските клубни турнири от Арда и уволни Александър Томаш. 

Босненецът със сръбски корени бе представен на 4 юни, като допреди това води Ботев Пловдив, с който спечели Купата на България. 

За 8 официални мача той записа само 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. 

