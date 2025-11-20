Норвежец пред пенсия е новият треньор на Лудогорец

Норвежец, който на 1 декември ще стане на 66 години, е новият треньор на Лудогорец, разбра bTV.

Става дума за Пер-Матиас Хьогмо.

Той ще замени на поста Тодор Живондов. В последните 3 седмици той води "орлите" след като Руи Мота бе освободен от поста. Специалистът пристигна "на пожар" от втория тим.

И на мъжете, и на жените

Пер-Матиас Хьогмо е на 65 години (в Норвегия се пенсионират на 67) и за него това ще бъде 12-ия отбор, на който става треньор.

Новият наставник на разградчани е роден в Гратенген и е играл за Тромсьо, Норшьопинг и още няколко клуба от по-долните дивизии. Има и един мач за норвежкия национален отбор.

Треньорската си кариера Хьогмо започва като играещ наставник на Гратанген пред 1989 г. След това е начело на Тромсдален, Тромсьо, Фосум, Мос, Юргорден, Фредрикстад, Урава Ред Даймъндс (Япония).

С Розенборг става шампион на Норвегия през сезон 2005/06, през сезон 2021/22 е първенец на Швеция с Хакен, а в следващата кампания печели и Купата на страната със същия тим.

За последно той беше начело на Молде. Тимът обаче е девети в първенството в момента и Хьогмо остана без работа през септември.

Интересна подробност е, че новият наставник на Лудогорец е бил треньор и на мъжкия (2013-2016) и на женския (1997-2000) тим на Норвегия. Бил е начело и на тимовете до 15, 16, 19 и 21 години.

Тежко предизвикателство

Пер-Матиас Хьогмо пристига в Разград в тежък момент.

"Орлите" са пети във временното класиране в първенството. Те изостават на 11 точки от лидера Левски, което е неприсъщо за този период за 14-кратните шампиони. Те са изиграли мач по-малко.

Снимка: Reuters

В Лига Европа тимът има 1 победа и 3 загуби и е на 30-а позиция.

Първият мач, в който норвежецът вероятно ще води тима е гостуването на Септември в неделя, 23 ноември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK