Новата "Армия" напредва с бързи темпове (ВИДЕО)

Реконструкцията на ст. ""Българска армия" напредва с бързи темпове.

Около съоръжението са струпани елементи за фасадата – ламели и метални конструкции, а голяма част от земната маса е разчистена.

В сектор "А", където трибунните панели са подредени докрай, се работи усилено по изливането на последното ниво с VIP ложите, преходите и подходите откъм сектори "Б" и "Г". Това ще довърши затварянето на "чашката" на стадиона и от тази страна.

В края на сектор "Б" откъм "А" напредва изграждането на трибуната за гостуващи фенове.

Монтажът на фасадните конструкции в секторите "Б" и "Г" също върви с ускорени темпове. Напредък има и при хидроизолацията на сектор "В", както и при поставянето на ламелите откъм сектор "Г".

Кошмарният "червен" старт

Ускореният прогрес на новата "Армия" обаче е в контраст със слабите резултати на ЦСКА от началото на сезона. "Червените" имат 7 точки след 8 кръга и заемат 12-ото място в Първа лига.

През настоящата кампания столичният гранд постигна едва един успех - с 3:1 срещу Септември София, при 4 равенства (по 1:1 с Ботев Пловдив и Спартак Варна, 0:0 с Черно море и 2:2 със Славия) и 3 загуби (по 0:1 от Локомотив Пловдив, ЦСКА 1948 и Арда).

Снимка: Lap.bg

Последното поражение преля чашата на търпението на ръководството и ЦСКА се раздели с назначения през лятото Душан Керкез.

В момента временно начело на тима е Валентин Илиев. Последните информациите свързват румънска легенда с треньорския пост.

