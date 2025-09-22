25 000 евро на месец: ЦСКА преговаря с румънска легенда

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Христо Стоичков е един вид собственик, президент - какъвто искате, обяви Джовани Бекали

Христо Стоичков лобира Дан Петреску да поеме ЦСКА, а "червените" са готови да плащат по 25 000 евро на месец на румънския треньор. Това твърди местният футболен агент Джовани Бекали пред Fanatik.ro.

ЦСКА е без треньор, след като уволни Душан Керкез заради потресаващо слабия старт на сезона. За последно Петреску беше начело на ЧФР Клуж.

"Вярно е, че го търсят. Христо Стоичков е един вид собственик, президент, каквото искате в ЦСКА. Това е неговият отбор, който е в много трудна ситуация откъм точки в българското първенство", коментира Бекали.

"Сега да видим дали Дан Петреску се е възстановил напълно от здравословните проблеми, дали се чувства като треньор или иска почивка до зимата. И в зависимост от това мога да говоря с Христо за евентуален договор. Ще знаем повече скоро".

Само Лудогорец плаща толкова

"ЦСКА е отбор с много чужденци, емблематичен отбор. Първо, трябва да се свържа с Дан Петреску. Не съм говорил с него отдавна. Той се възстановява от болестта, която прекара. ЦСКА ще му дават около 18-20 000 евро на месец. Плюс бонуси. Да кажем 25 000 евро, но не повече. Единственият отбор, който плаща тези суми в момента в България, е Лудогорец", добави Бекали.

Официално: ЦСКА се раздели с Душан Керкез (ВИДЕО)

Петреску, чиято кариера като футболист мина през Стяуа Букурещ, Челси и Дженоа, застана начело на ЧРФ Клуж през пролетта на 2024 г. Той изведе тима до Купата на Румъния за първи път от 9 години. Миналия месец треньорът хвърли оставка след тежката загуба от Хекен с 2:7 в плейофите за влизане в Лига на конференциите.

Преди това Петреску е водил Рапид Букурещ, Спортул, Висла Краков, Униреа Урзичени, Кубан Краснодар, Динамо Москва, Ал-Араби, Търгу Муреш, Жиангсу Сунинг, Ал-Наср и Гижоу Хенфен. На този етап не става ясно какъв е здравословният проблем, от който специалистът се възстановява.

Христо Стоичков цска джовани бекали дан петреску Душан Керкез

