Официално: ЦСКА се раздели с Душан Керкез

Официално е! Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА!

Това стана ясно в кратка публикация на официалния сайт на "червените".

Раздялата е очаквана и за нея бе загатнато след последния мач на ЦСКА - загубата с 0:1 от Арда.

Съобщението

"Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА. Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев (Враца) на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч. ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев.", се казва в съобщението.

Статистиката

Керкез пристигна в тима, след като ЦСКА загуби баража за участие в европейските клубни турнири от Арда и уволни Александър Томаш.

Босненецът със сръбски корени бе представен на 4 юни, като допреди това води Ботев Пловдив, с който спечели Купата на България.

За 8 официални мача той записа само 1 победа, 4 равенства и 3 загуби.

В момента ЦСКА е на 12-то място в класирането на Първа лига.

Снимка: Lap.bg

Заместникът

На мястото на Керкез поне за мача срещу Ботев във Враца в понеделник, 22 септември, "червените" ще бъдат поверени на Валентин Илиев. Само преди дни той бе назначен за треньор на втория тим на ЦСКА.

Интересна подробност е, че в мъжкия тим от този сезон е синът му - Теодор Иванов.

Снимка: Lap.bg

Валентин Илиев игра като футболист ца ЦСКА в два периода - 2004-2007, 2013-2015. Той е двукратен шампион на България (2005, 2008) и носител на Купата на страната (2006).

Илиев е футболистът, който донесе победата на ЦСКА над Ливърпул на "Анфийлд" през 2005 г.

През 2016 г. той започна треньорска кариера, като бе начело на ЦСКА 1948 и Спартак Варна. Бил е помощник в украинския Университатия Крайова, а у нас - в Ботев Враца и Царско село.

