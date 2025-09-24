ЦСКА се разбра с Христо Янев!

ЦСКА има нов треньор и за никого не е голяма изненада името му.

Става дума за един от любимците на "червената" публика - Христо Янев.

Именно той бе начело на Ботев Враца - тима, с който ЦСКА направи 1:1 в последния кръг на Efbet Лига.

Доверие, но не съвсем

Днес, 24 септември, Янев е провел разговор с ръководството на тима и се е съгласил да се завърне начело.

Договорът му е за 1+1 година, като има възможност за прекратяване при лоши резултати в края на сезон 2025/2026, съобщава Sportal.bg.

Очаква се новината за назначението да стане официална до часове, а самият Янев да изведе тима за тренировка още днес на базата в квартал "Панчарево".

Миналото

46-годишният Янев бе футболист на ЦСКА в два периода - 2000-2006 и за кратко през 2012 г. Той е двукратен шампион на България с "червените" - 2003, 2005 г. и носител на Купата на страната - 2006 г. Той има 72 гола в 208 мача.

Играл е още за Олимпик Тетевен, Берое, френския Гренобъл, Литекс, гръцкия Панетоликос и Славия.

Като треньор той започва кариерата си в Миньор Перник. Ръководил е още Нефтохимик, Пирин Благоевград и Ботев Враца.

През 2016 г. Янев бе начело на ЦСКА, когато тимът играеше в аматьорските дивизии. Въпреки това той успя да изведе "червените" до триумф в турнира за Купата на България. На финала отборът победи Монтана с 1:0.

Месеци по-късно Янев подаде оставка, като се завърна закратко на "Българска армия" през 2018 г. като временен треньор за 8 срещи.

"Готов съм да дам своя опит на ЦСКА. Близкото бъдеще ще покаже. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Най-малкото хората на терена трябва да отговарят на енергията по трибуните. ЦСКА е начин на живот.", каза преди дни Янев.

Криза

ЦСКА освободи преди седмица Душан Керкез от треньорския пост, като за мача срещу Ботев Враца тимът бе воден от Валентин Илиев.

От началото на сезона "червените" имат 1 победа, 5 равенства и 3 загуби.

Това им отрежда незавидната 12-та позиция в класирането в първенството.

