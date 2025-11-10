Пет години по-късно - Стефан Велков се завръща в националния отбор (ОБНОВЕНА)

За първи път от февруари 2020 година, Стефан Велков отново с повиквателна за националния отбор. "Лъвовете" ще се изправят срещу Турция и Грузия в квалификациите за световното първенство през 2026 г. Новината бе съобщена от клуба му Вейле.
Велков беше част от отбора на Сашо Димитров, по пътя към европейското първенство до 19 години в Унгария през 2014 година.
От тогава той не само че не спря да се развива, но и успя да остави своя отпечатък в чужбина. Този сезон той носи екипа на датския Вейле.Неговото представяне е впечатляващо, особено през последния месец. След като реализира важни голове срещу Холбек и Силкеборг, Велков подобри постижение, държано от бившия играч на ЦСКА Раул Албентоса, както и от Расмус Лауритсен. С тези голове, българинът се утвърдил като най-резултатния централен защитник в историята на клуба за една календарна година с четири попадения в 15 мача.
С дебютна повиквателна е младият вратар Алекс Божев, който е част от чешкия гранд Славия Прага, но към момента играе единствено за дубъла на тима.
В същото време стана ясно, че Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).
Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор ПФК Лудогорец в последните седмици.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK