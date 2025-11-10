Пет години по-късно - Стефан Велков се завръща в националния отбор (ОБНОВЕНА)

За първи път от февруари 2020 година, Стефан Велков отново с повиквателна за националния отбор. "Лъвовете" ще се изправят срещу Турция и Грузия в квалификациите за световното първенство през 2026 г. Новината бе съобщена от клуба му Вейле.

Дебютът му за България бе през 2014 г.

Велков беше част от отбора на Сашо Димитров, по пътя към европейското първенство до 19 години в Унгария през 2014 година.

От тогава той не само че не спря да се развива, но и успя да остави своя отпечатък в чужбина. Този сезон той носи екипа на датския Вейле. Неговото представяне е впечатляващо, особено през последния месец. След като реализира важни голове срещу Холбек и Силкеборг, Велков подобри постижение, държано от бившия играч на ЦСКА Раул Албентоса, както и от Расмус Лауритсен. С тези голове, българинът се утвърдил като най-резултатния централен защитник в историята на клуба за една календарна година с четири попадения в 15 мача.

С дебютна повиквателна е младият вратар Алекс Божев, който е част от чешкия гранд Славия Прага, но към момента играе единствено за дубъла на тима.

В същото време стана ясно, че Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).

Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор ПФК Лудогорец в последните седмици.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK