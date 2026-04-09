Победа точно навреме! Левски загря за Вечното дерби

1:0 срещу 10 от Арда

Левски измъкна трудна, но златна победа с 1:0 срещу Арда на "Герена" и се възползва максимално от грешната стъпка на Лудогорец срещу Черно море (0:0).

Героят на вечерта бе Евертон Бала, който донесе успеха и се изравни на върха при реализаторите с Ивайло Чочев с по 16 попадения.

Тимът на Хулио Веласкес, който игра с черни екипи в памет на Борислав Михайлов, събра 69 точки и направи сериозна крачка към първото място преди края на редовния сезон, докато Арда остава седми с 41. В следващия кръг „сините“ излизат в най-големия мач на България срещу ЦСКА, а кърджалийци приемат шампиона от Разград.

Това беше последният домакински мач на Левски преди плейофите — и още едно доказателство, че „Герена“ е истинска крепост този сезон. В 14 домакинства столичани записаха 13 победи и само едно равенство, без поражение на собствения си стадион.

Ключовият момент дойде в 36' — Лъчезар Котев получи втори жълт картон и остави гостите с човек по-малко. От този момент нататък натискът на „сините“ стана постоянен и неизбежен.

Единственото попадение падна в 64'. Армстронг Око-Флекс проби отлично по десния фланг и подаде успоредно към Евертон Бала, който отблизо не сбърка — 1:0 и взриви трибуните.

Победата идва в точния момент — точно преди Вечното дерби с ЦСКА, а титлата изглежда все по-близо.

