0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море

Лудогорец и Черно море завършиха 0:0 в 29-ия кръг на Първа лига, а разликата до Левски остава 6 точки — макар „сините“ да имат мач по-малко. По-късно днес "сините" посрещат Арда на "Герена".

По-опасните моменти в първата част бяха на сметката на "моряците": Селсо Сидни и Цветомир Панов изпробваха рефлексите на Хенрик Бонман, който се превърна в герой за Лудогорец.

В 34' разградчани отговориха чрез Ивайло Чочев, но Кристиан Томов спаси. Секунди по-късно младият страж демонстрира класа и при диагоналния шут на Петър Станич.

След почивката отборът на Илиан Илиев отново натисна, а Сидни бе спрян от Бонман в 51'. Лудогорец отвърна с шанс пред Станич, но Томов отново не допусна гол. В 70' Хорхе Падия също се сблъска с германския страж, който отново показа защо е последната крепост на домакините.

В последните минути "орлите" имаха шанс чрез Салсидо, но топката не намери мрежата. В 88' Бонман спаси домакините с поредната впечатляваща намеса и оформи нулевото реми.