Помисли, Гиджен: Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Радослав Гидженов ще ръководи най-горещия мач в българския футбол. Вечното дерби Левски - ЦСКА е в събота на националния стадион, а залогът е огромен, особено за устремилите се към титлата футболисти в синьо.

Помощници ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Дойнов. Отговорници за ВАР ще са Никола Попов и Валентин Железов.

Изтеклият запис

Именно Гидженов попадна в центъра на вниманието на едно от предишните дербита през сезона. Той свири Левски - Лудогорец (0:0), а след последния му сигнал получи нападки и от двата клуба.

"Сините" претендираха за отменената след намеса на ВАР дузпа, както и за спестен червен картон за настъпване. Те поискаха и записа от комуникацията между реферите. И макар да не го получи по официален път, записът се появи в dsport.bg.

"Помисли какво ще ти е решението, Гиджен" е най-паметната реплика в него.

Завръщането на Кабаков

Прави впечатление и че Георги Кабаков бе върнат в нарядите. Пловдивчанинът ще ръководи откриващата среща за 15-ия кръг между Спартак Варна и Септември. Той беше замразен след грубата грешка по време на мача Славия - Локомотив София (2:0).

При първия гол Мартин Георгиев асистира на Емил Стоев с две ръце отдолу - прийом, който силно наподобява посрещането във волейбола.

Кабаков беше във ВАР буса, но въпреки това не сигнализира на главния рефер Станимир Тренчев да прегледа ситуацията. Така се стигна до зачитането на едно от най-скандалните попадения в българския футбол през последните години.