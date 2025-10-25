Пред bTV: Александър Димитров коментира казуса "Вуцов" (ВИДЕО)

Бъдещето на Светослав Вуцов в националния отбор продължава да е обвито в мъгла!

Първи коментар единствено пред bTV направи националният селекционер Александър Димитров, който отказа да разкрие какво се е случило на провелата се във вторник среща с вратаря в Бояна.

"Оттегли се по свое желание. Когато има новини, ще бъдете уведомени. Ние нищо не крием. Аз искам най-добрите ни футболисти в момента да са в националния отбор. И така трябва да бъде", каза Димитров.

Същевременно бившият селекционер Илиан Илиев заяви, че е последният човек, който ще защити наследника си на поста.

"Не искам да влизам в полемики, тъй като не съм бил там. Тръгнах си като приятел с всички. Така мислех. След това чух по свой адрес изключително неприятни неща. Изненада ме доста и изказването на новия селекционер, който хвърли много камъни по нашата градина, преди още да са се изиграли мачове. Затова последният човек, когото мога да коментирам положително и позитивно, е той"

"Когато аз поех националния отбор, знаете каква беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се, като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем до тук"

Грешки на младостта

"Мога да кажа само едно нещо – треньор на националния отбор е Димитров, той взима решенията. Светльо Вуцов, ако иска да расте и да го уважават, не може да казва "аз няма да играя, докато този е тук", заяви президентът на Славия - Венцеслав Стефанов.

"Играе за националния отбор, трябва да го разбере. Уважавам го. Всеки, когато е млад, допуска грешки. Знам, че някой ден ще разбере грешките си, дано не е фатално за него. Играе добре, дано продължава така. Не може да поставя условия. Имаше един, който не искаше да играе за България, а след това желаеше да е президент. Такива хора не могат да бъдат уважавани от футболната общественост, защото само когато някой дава всичко от себе си за България, само той може да е уважаван."

