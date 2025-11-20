bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Всички говорят за радостта му след гола срещу Грузия

Какво предизвика нестандартната радост на Георги Русев след гола му във вратата на Грузия? Потърсихме отговора лично от национала, който потвърди пред bTV, че в мистериозното шишенце, от което е вдишал, е имало амоняк.

"Точно това ми даде докторът. Просто имахме закачка с него, а и с целия медицински щаб. Чувствам ги доста близки. От много време се познавам с тях. Преди мача му казах, че ако дай боже вкарам, ще отида при него и ще го направим. Така се и случи, а той беше взел амоняка в джоба", започна Русев пред bTV.

"Щангистите го правят, преди да излязат да вдигат. Колко ми помага, колко не, но с него се чувствам по-добре и заради това го правя", продължи играчът на елитния ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

Като щангистите и с усмивка

Срещу Грузия Русев откри резултата в 10' със страхотна странична ножица, а Филип Кръстев удвои в 24'. Гостите намалиха изоставането си в 88' чрез Лука Лочошвили, но "лъвовете" удържаха. Така тимът постигна първи успех от 368 дни и избегна историческо дъно в световните квалификации.

"Тази негативна серия е хубаво, че я спряхме сега. Малко или много можем да тръгнем в по-положителна насока, защото много ни се насъбра в последната година-година и половина.", каза националът.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България гол грузия радост победа щаб георги русев амоняк световни квалификации нестандартна радост шишенце

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)
Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)
Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч
На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

Последни новини

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)
Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч
На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал
Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV