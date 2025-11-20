Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Какво предизвика нестандартната радост на Георги Русев след гола му във вратата на Грузия? Потърсихме отговора лично от национала, който потвърди пред bTV, че в мистериозното шишенце, от което е вдишал, е имало амоняк.

"Точно това ми даде докторът. Просто имахме закачка с него, а и с целия медицински щаб. Чувствам ги доста близки. От много време се познавам с тях. Преди мача му казах, че ако дай боже вкарам, ще отида при него и ще го направим. Така се и случи, а той беше взел амоняка в джоба", започна Русев пред bTV.

"Щангистите го правят, преди да излязат да вдигат. Колко ми помага, колко не, но с него се чувствам по-добре и заради това го правя", продължи играчът на елитния ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

Като щангистите и с усмивка

Срещу Грузия Русев откри резултата в 10' със страхотна странична ножица, а Филип Кръстев удвои в 24'. Гостите намалиха изоставането си в 88' чрез Лука Лочошвили, но "лъвовете" удържаха. Така тимът постигна първи успех от 368 дни и избегна историческо дъно в световните квалификации.

"Тази негативна серия е хубаво, че я спряхме сега. Малко или много можем да тръгнем в по-положителна насока, защото много ни се насъбра в последната година-година и половина.", каза националът.

Снимка: Lap.bg

