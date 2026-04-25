Пред bTV: Новият собственик на Левски с първи думи след дербито (ВИДЕО)

“Сините“ обърнаха ЦСКА и посягат към титла №27

Новият собственик на Левски - милиардерът Атанас Бостанджиев, направи първи коментар след успеха във Вечното дерби.

"Много добър старт. Супер беше, наистина уникално. Поздравявам всички "сини" фенове. Да очакват шампионска титла и нов стадион.", каза той пред bTV.

Левски крачи към шампионска титла №27! "Сините" победиха ЦСКА с 3:1 във Вечното дерби от 31-ия кръг и поведоха с 11 точки на върха в Първа лига.

По този начин Левски се възползва от поражението на шампиона Лудогорец с 1:2 от ЦСКА 1948 и събра 73 на първото място. Тимът на ЦСКА 1948 е втори с 62, а Лудогорец трети с 60. ЦСКА заема четвъртата позиция с 56. 

До края остават 5 кръга, а в следващия Левски приема ЦСКА 1948, докато ЦСКА се сблъсква с Лудогорец в София.

Новият силен човек на "Герена"

Новината, че Бостанджиев е новият силен човек на "Герена" беше обявена вчера от вече бившия мажоритарен собственик - легендата Наско Сираков. 

Бизнесменът е познат в международните финансови среди и в миналото вече е имал връзка със "сините" – преди около 14 години, когато е заемал ръководна позиция в международния бизнес на ВТБ Капитал, по това време спонсор на столичния клуб.

Бостанджиев развива дейност чрез инвестиционния фонд GemCorp. Фондът оперира основно на развиващи се пазари и участва в редица мащабни проекти в енергийния и инфраструктурния сектор, включително инвестиция в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 млрд. долара, където притежава основен дял съвместно с държавната компания Sonangol.

GemCorp е създаден през 2014 г. и оттогава е реализирал инвестиции за милиарди долари в различни региони, сред които Африка и Азия. Дейността на фонда включва стратегически вложения в енергетика и големи инфраструктурни проекти.

Самият Бостанджиев е роден в Бургас, учил е в в България и САЩ, има дългогодишна кариера в международни финансови институции. Името му е свързвано и с различни инвестиционни инициативи в България, включително в района на Черноморието.

В плановете му влиза изграждането на нов стадион.

Наред с професионалната си дейност, Бостанджиев е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората.

 
Най - важното

live
НА ЖИВО: Христов и Фишеров влизат в битката за медалите в Батуми

НА ЖИВО: Христов и Фишеров влизат в битката за медалите в Батуми
Със 150 км/ч към земята: Владимир Зографски пред bTV (ВИДЕО)

Със 150 км/ч към земята: Владимир Зографски пред bTV (ВИДЕО)
Реал Мадрид е панаир!

Реал Мадрид е панаир!
Истината за смъртта на Диого Жота най-накрая излиза наяве

Истината за смъртта на Диого Жота най-накрая излиза наяве

Последни новини

Левски обърна ЦСКА и посяга към титла №27

Левски обърна ЦСКА и посяга към титла №27
live
НА ЖИВО: Христов и Фишеров влизат в битката за медалите в Батуми

НА ЖИВО: Христов и Фишеров влизат в битката за медалите в Батуми
Със 150 км/ч към земята: Владимир Зографски пред bTV (ВИДЕО)

Със 150 км/ч към земята: Владимир Зографски пред bTV (ВИДЕО)
live
НА ЖИВО: ЦСКА - Левски 1:3

НА ЖИВО: ЦСКА - Левски 1:3
