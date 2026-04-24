bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Левски вдига стадион за 120 милиона евро

Общият капацитет ще бъде около 24 700 места, започват го през 2027 г.

Левски представи концепция за новия Стадион „Георги Аспарухов“ – мащабен проект за модерно многофункционално спортно съоръжение, което да отговаря на най-високите европейски стандарти. Планът беше представен от Наско Сираков, Атанас Бостанджиев и арх. Цветан Петров.

Новият стадион е проектиран така, че да покрива изискванията за IV категория на УЕФА и стандартите на БФС. Това ще позволи провеждането на международни футболни срещи от най-висок ранг в София. Освен спортна функция, съоръжението ще бъде използвано и за концерти и големи събития с капацитет до около 40 000 души.

Целият стадион ще бъде покрит с козирка.

Предвиждат се нови системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, както и модерни трибуни с подобрена видимост и безопасност за феновете. по национални стандарти и малко над 23 000 места според изискванията на УЕФА.

Инвестицията в проекта се оценява на приблизително 120 милиона евро.

Проектът включва и подобрения в парковото пространство около стадиона, което ще създаде по-добри условия за отдих и обществено ползване. Очаква се строителството да започне по план през пролетта на 2027 г.

Тагове:

стадион публика капацитет нов собственик 2027 г Лиевски пари фуенове

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV