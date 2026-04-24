Левски вдига стадион за 120 милиона евро

Левски представи концепция за новия Стадион „Георги Аспарухов“ – мащабен проект за модерно многофункционално спортно съоръжение, което да отговаря на най-високите европейски стандарти. Планът беше представен от Наско Сираков, Атанас Бостанджиев и арх. Цветан Петров.

Новият стадион е проектиран така, че да покрива изискванията за IV категория на УЕФА и стандартите на БФС. Това ще позволи провеждането на международни футболни срещи от най-висок ранг в София. Освен спортна функция, съоръжението ще бъде използвано и за концерти и големи събития с капацитет до около 40 000 души.

Целият стадион ще бъде покрит с козирка.

Предвиждат се нови системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, както и модерни трибуни с подобрена видимост и безопасност за феновете. по национални стандарти и малко над 23 000 места според изискванията на УЕФА.

Инвестицията в проекта се оценява на приблизително 120 милиона евро.

Проектът включва и подобрения в парковото пространство около стадиона, което ще създаде по-добри условия за отдих и обществено ползване. Очаква се строителството да започне по план през пролетта на 2027 г.