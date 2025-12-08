Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)

Светът е в очакване на големия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Двубоят е в петък, пряко в ефира на bTV, а днес българският боксьор се включи в няколко специални фотосесии за водещи медии в Дубай.

Специално пред пратениците ни в Дубай Илия Илиев и Петър Стоев, Кобрата разкри очакванията си за мача: "Чувствам се перфектно, да благодаря на Бог всичко е супер. Няма контузии, тренировките са супер. Направихме всичко необходимо вече три месеца. Само остава да направим най-добрата стратегия, да се качим на ринга и да победим!", категоричен е българинът.

Завръщането на Кобрата

Българският шампион се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса си срещу амбицирания Гасиев, който е готов да реши битката в Дубай с нокаут.

Руснакът, бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, от 2020 г. се боксира при тежките и не крие амбицията си да спечели короната от Пулев.

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Визитките

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

Не пропускайте и дигиталната ни поредица "В ръкавиците на Пулев" на нашия сайт btvsport.bg, както и в социалните мрежи.

Епизод 1 ви очаква ТУК:

Епизод 2 ви очаква ТУК:

Епизод 3 ви очаква ТУК:

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK