В ръкавиците на Пулеви

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)

Не пропускайте мача между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев в петък (12 декември) по bTV

Светът е в очакване на големия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Двубоят е в петък, пряко в ефира на bTV, а днес българският боксьор се включи в няколко специални фотосесии за водещи медии в Дубай.

Специално пред пратениците ни в Дубай Илия Илиев и Петър Стоев, Кобрата разкри очакванията си за мача: "Чувствам се перфектно, да благодаря на Бог всичко е супер. Няма контузии, тренировките са супер. Направихме всичко необходимо вече три месеца. Само остава да направим най-добрата стратегия, да се качим на ринга и да победим!", категоричен е българинът.

Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Завръщането на Кобрата

Българският шампион се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса си срещу амбицирания Гасиев, който е готов да реши битката в Дубай с нокаут.

Руснакът, бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, от 2020 г. се боксира при тежките и не крие амбицията си да спечели короната от Пулев.

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Визитките

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

Не пропускайте и дигиталната ни поредица "В ръкавиците на Пулев" на нашия сайт btvsport.bg, както и в социалните мрежи.

Епизод 1 ви очаква ТУК

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

Епизод 2 ви очаква ТУК

Епизод 2:

Епизод 3 ви очаква ТУК:

Епизод 3: Място в историята - българин в Храма на Ули Вегнер (ВИДЕО)

Тагове:

бокс мач Kубрат Пулев световна титла регулярна световна титла мурат гасиев

Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал

Реал Мадрид - Манчестър Сити: Ексклузивно на VOYO.BG

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Има ли път назад? Ливърпул решава какво да прави със Салах

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.97: Хулио, дай си книжката!

Има ли път назад? Ливърпул решава какво да прави със Салах

Шестима футболисти се оттеглят от местен гранд заради сина на национал

Българка е номер 1 в биатлона!

