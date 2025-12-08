bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От фен до съотборник: Да караш заедно с Макс Верстапен (ВИДЕО)

Как Исак Хаджар сбъдна мечтата си на 21 години

От почитател на световен шампион във Формула 1 до негов съотборник. Само на 21 години Исак Хаджар сбъдна детската си мечта, а историята му е хит в социалните мрежи.

Французинът дебютира във Формула 1 този сезон, като след само една година сред най-добрите, той ще бъде съотборник на не кого да е, а на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Хаджар заменя Юки Цунода като втори пилот на Ред Бул, като за японеца не остана място във Формула 1 след многобройните грешки, които допусна през годината.

Снимка: Instagram

Но защо историята на Хаджар обиколи социалните мрежи?

Става дума за 12 май 2019 г. Тогава французинът от алжирски произход е само на 14 години и тепърва започва да кара едноместни болиди.

Той гледа отблизо Гран При на Испания, където има възможността да получи автограф от някои пилоти като Даниел Рикардо, Себастиан Фетел, Шарл Льоклер, Алекс Албън, Карлос Сайнц и, разбира се, Макс Верстапен, който също тепърва започва да си проправя път към най-добрите.

Снимка: Instagram

Той споделя снимките в своите социални мрежи, а шест години по-късно именно тази с Верстапен обиколи интернет, след като от Ред Бул официално обявиха, че Хаджар ще се състезава за отбора през сезон 2026.

Пилотът успява да си проправи път от Формула 4 до Формула 1 и да сбъдне мечтата си да кара за Ред Бул, след като на 16 години е привлечен от Red Bull Junior Team, където в момента е Никола Цолов.

Снимка: Instagram

И макар че след Серхио Перес, в австрийския отбор се затрудняват да намерят достоен заместник на мексиканеца. Лиъм Лоусън и Юки Цунода не успяха да се справят с това предизвикателство и много фенове са скептично настроени към Хаджар, който бе сред дебютантите този сезон във Ф1.

Въпреки това обаче Хаджар успя да запише подиум в Гран при на Нидерландия, завършвайки зад Оскар Пиастри и Макс Верстапен.

Също така французинът записа повече появи в Q3 на квалификациите от седемкратния световен шампион и негов идол Люис Хамилтън. Постижение, с което Хаджар трябва да се гордее.

Снимка: Instagram

