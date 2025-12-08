Братя Николови се събират в Лубе?

Лубе Чивитанова ще събере Алекс и Симеон Николови още от следващия сезон! Трансферната прогноза е на популярния полски волейболен анализатор Якуб Балцежак.

Мони блести с екипа на Локомотив Новосибирск, чийто треньор е Пламен Константинов. "Железничарите" са втори в Русия, като имат 10 победи и само една загуба от началото на кампанията. Локо е с актив от 30 - 1 зад лидера Зенит Казан, но е с мач по-малко.

Въпреки че наскоро навърши 19, Николов е титулярен разпределител и има основен принос за отличните резултати.

Отново заедно

"Симеон Николов ще бъде играч на Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон.", написа Балцежак в социалните мрежи.

SIMEON NIKOLOV W PRZYSZŁYM SEZONIE BĘDZIE ZAWODNIKIEM CUCINE LUBE CIVITANOVA!



Foto: Volleyball World #podsiatka pic.twitter.com/NOmgDb868g — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) December 8, 2025

Националът - световен вицешампион от Манила 2025, има договор с Локомотив Новосибирск до края на сезона, но в него е заложена опция за удължаване с два.

Алекс е звездата на отбора на Лубе, за който играе от 2022 г. Тимът му заема шестото място във временното класиране в Италия.

По-големият брат Николов (22) вече има 1515 точки за Лубе, с което е девети във вечната реализаторска листа на клуба.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK