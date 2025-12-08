bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Братя Николови се събират в Лубе?

Полски волейболен анализатор прогнозира трансфер

Лубе Чивитанова ще събере Алекс и Симеон Николови още от следващия сезон! Трансферната прогноза е на популярния полски волейболен анализатор Якуб Балцежак.

Мони блести с екипа на Локомотив Новосибирск, чийто треньор е Пламен Константинов. "Железничарите" са втори в Русия, като имат 10 победи и само една загуба от началото на кампанията. Локо е с актив от 30 - 1 зад лидера Зенит Казан, но е с мач по-малко.

Въпреки че наскоро навърши 19, Николов е титулярен разпределител и има основен принос за отличните резултати.

Братя Николови: напук на предразсъдъците (ВИДЕО)

Отново заедно

"Симеон Николов ще бъде играч на Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон.", написа Балцежак в социалните мрежи.

Националът - световен вицешампион от Манила 2025, има договор с Локомотив Новосибирск до края на сезона, но в него е заложена опция за удължаване с два.

Алекс е звездата на отбора на Лубе, за който играе от 2022 г. Тимът му заема шестото място във временното класиране в Италия.

По-големият брат Николов (22) вече има 1515 точки за Лубе, с което е девети във вечната реализаторска листа на клуба.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България Русия Италия Полша събират заедно братя анализатор трансфер локомотив новосибирск симеон николов Лубе Чивитанова николови алекс николов братя николови якуб балцежак

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)
Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване

Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване
Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал

Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал
Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!
Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

Последни новини

Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване

Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване
Заби племенницата си, а и страхотен гол от 30 метра (ВИДЕО)

Заби племенницата си, а и страхотен гол от 30 метра (ВИДЕО)
Неймар ляга под ножа заради Бразилия

Неймар ляга под ножа заради Бразилия
Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV