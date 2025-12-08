bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал

Локомотивът, който никога не спря — историята на Диана Дилова

Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал

Тя е една от Голямата седмица на българския женски баскетбол — седмица, която пишеше история.

Диана Дилова-Брайнова е част от онова поколение, което не се задоволяваше с малките победи, а преследваше върховете — поколението, донесло на България сребро в Монреал ‘76 и бронз в Москва ‘80. Поколение, което превърна невъзможното във възможно и вписа имената си завинаги в олимпийската митология.

На клубно ниво, тя остава вярна на едно име — Локомотив София. Единствен клуб, една любов, една емблема. Екип, който облече като момиче и продължава да защитава и до днес — вече като негов президент.

Трудностите по пътя

„Най-голямата трудност беше квалификацията във Варна. Първо, ние вече имахме един медал зад гърба си и едно участие на олимпийски игри и от нас се искаше на всяка цена да се класираме за олимпийските игри в Москва.

Очакванията са тежки, отборът трябваше да докаже, че Монреал не е случайност, а закономерност.

„В Москва се искаше много повече от нас. Бяха ни предупредили, че ще хвърчат глави, ако не се класираме, и квалификацията беше много трудна.“

Сякаш спортът спира да бъде само спорт, а всяка минута в залата се превръща в битка за чест и бъдеще.

Моментът, в който историята се пише с пот

Преди 45 години до нея рамо до рамо са: Петкана Макавеева, Пенка Стоянова, Пенка Методиева, Надка Голчева, Снежана Михайлова, Красимира Богданова, Ваня Дерменджиева, Силвия Германова, Евладия Славчева, Ангелина Михайлова и Костадинка Радкова.

„В Москва като отидохме, нямахме никакъв проблем, само срещу сръбкините се затруднихме и ги бихме с 2 точки. Всички останали отбори, изключвайки СССР разбира се, всички отбори ги биехме с лекота.“

Ангелите на Иван Гълъбов започват с категорична победа над Италия — 102:65, след това губим от домакините — 83:122, надиграваме последователно Куба — 84:64, Унгария — 90:75 и Югославия — 81:79, а на финала — отново срещу съветската стена — 104:73.

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Най-запомнящият се момент?

„Ами награждаването! Велико е това да застанеш на почетната стълбичка, на олимпийски игри — велико е. Няма по-велико нещо от това.“

Там, където времето спира. Там, където вдишваш химна като въздух... Поколения маратонки са стъпвали по подиумите, но само избраните знаят — това е миг, който не остарява.

Той им каза: Ще печелим! И те го направиха (ВИДЕО)

Да бъдеш двукратна олимпийска медалистка

„Като се връщам назад, това е като някакъв сън. Като много хубав сън, от който се събуждаш и се чудиш дали това действително се е случило, или не си го сънувал. Тогава не можехме да осъзнаем какво сме постигнали.“

Суеверията на едно велико поколение

„О, да, всяка една си имаше суеверие. Първо задължително едната влизаше с левия крак, другата с десния.

Едната се кръсти, другата гледа какво е сънувала. Аз бях тази, която даваше тон за песен обикновено — тръгвахме на „Тих бял Дунав“ и непосредствено преди залата започвахме да пеем „Боят настава“ и то така ни надъхваше това.“

Приятелството — тогава и днес

„Ние сега се чуваме по телефона, събираме се, ходим на театър, на ресторант. Няма празник, няма рождени дни, които да забравим, и всяка една се обажда на другата, честити и — познаваме си децата, познаваме си и внуците вече“, не крие емоциите си Дилова.

Тя не само е част от най-значимите успехи в родния женски баскетбол. Тя продължава да бъде гръбнак, посока и сърце за спорта, който я направи легенда.

Някои хора просто играят баскетбол. Други — го превръщат в история.

Снимки: Личен архив

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

От Хасково до Москва: Име, което ще се помни вечно (ВИДЕО)
Тагове:

театър ресторант локомотив софия монреал квалификация ссср мачове приятелство суеверия олимпийски село 1980 45 години шампиони Иван Гълъбов олимпийски игри в москва Диана Дилова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката

Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката
Левски се върна към победите

Левски се върна към победите
Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)
Зографски записа ново престижно класиране за Световната купа

Зографски записа ново престижно класиране за Световната купа
Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

Последни новини

Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката

Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката

"Парти животно" ли е Лионел Меси? (ВИДЕО)
Левски се върна към победите

Левски се върна към победите
Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV