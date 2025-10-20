Родните футболисти: Случаят "Вуцов" е само върхът на айсберга

Вратарят на Левски Светослав Вуцов получи пълна подкрепа от Асоциацията на българските футболисти след скандала в националния тим.

Преди дни стражът заяви, че се оттегля от отбора на България временно, след като влезе в конфликт с новия селекционер Александър Димитров и щаба му. Специалистът от своя страна заяви, че Вуцов е нарушил няколко пъти вътрешните правила.

На фона на този конфликт, от АБФ излязоха с официална позиция.

Само началото

"След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното:

Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол.

На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме. Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае.

Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор.

Снимка: Lap.bg

Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните.

Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес.

Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

От името на Асоциацията на българските футболисти"

Мила Христова – президент

Димитър Илиев - вицепрезидент"

Подкрепата

Вуцов вече получи пълна подкрепа от клубния си тим Левски.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов пък свика среща със собственика на "сините" Наско Сираков, като се очаква двете страни да разговарят в близките дни.

В своята позиция младият вратар, който пази при загубата с 0:4 от Испания, загатна за налагане на психически тормоз. Появиха се слухове, че конфликтът с Димитров тлее още от годините на Вуцов в младежкия тим.

