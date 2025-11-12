Румен Радев и Реджеп Ердоган заедно на мача Турция - България?

Мачът от квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 г. между Турция и България в Бурса ще привлече зрители на най-високо политическо ниво!

На трибуните на стадион "Матлъ" се очаква среща да си дадат държавните глави Румен Радев и Реджеп Ердоган.

Посещението на мача на 15 ноември ще бъде част от българската визита в югоизточната ни съседка, съобщават турските медии. Засега обаче потвърждение от родния президент няма.

View this post on Instagram A post shared by Bursaspor Medya (@bursaspor.medya)

След разгрома

България ще върне визитата на Турция само месец, след като "лъвовете" бяха разбити на стадион "Васил Левски" с 1:6, а това допълнително утежни положението им в групата.

В момента родните национали са последни - с 4 загуби в 4 мача и вече без шанс да са първи в четворката, което носи сигурно класиране на Мондиала.

Снимка: Lap.bg

Турция (9 точки) обаче пази шансове и е в пряк спор за лидерската позиция с актуалния европейски шампион Испания (12 точки).

Мерки за сигурност

От общината в Бурса вече съобщиха, че мерките за сигурност за мача ще са строги.

В Турция са свикнали с емоционални изблици на привърженици и със сигурност няма да рискуват при присъствие на държавни глави.

Снимка: Lap.bg

Дори при гостуването у нас, турската агитка успя да внесе и запали факли след мача.

Ако Турция не успее да се пребори с Испания за първото място в групата (двата тима имат директен мач помежду си на 18 ноември), то тимът има големи шансове да попадне сред вторите с най-добри показатели, които ще участват в допълнителен плейоф за визи за световното първенство.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK