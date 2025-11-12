bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Румен Радев и Реджеп Ердоган заедно на мача Турция - България?

Строги мерки за сигурност по време на следващия мач на националния отбор

Мачът от квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 г. между Турция и България в Бурса ще привлече зрители на най-високо политическо ниво! 

На трибуните на стадион "Матлъ" се очаква среща да си дадат държавните глави Румен Радев и Реджеп Ердоган. 

Посещението на мача на 15 ноември ще бъде част от българската визита в югоизточната ни съседка, съобщават турските медии. Засега обаче потвърждение от родния президент няма. 

След разгрома

България ще върне визитата на Турция само месец, след като "лъвовете" бяха разбити на стадион "Васил Левски" с 1:6, а това допълнително утежни положението им в групата. 

В момента родните национали са последни - с 4 загуби в 4 мача и вече без шанс да са първи в четворката, което носи сигурно класиране на Мондиала. 

Снимка: Lap.bg

Турция (9 точки) обаче пази шансове и е в пряк спор за лидерската позиция с актуалния европейски шампион Испания (12 точки). 

Мерки за сигурност

От общината в Бурса вече съобщиха, че мерките за сигурност за мача ще са строги

В Турция са свикнали с емоционални изблици на привърженици и със сигурност няма да рискуват при присъствие на държавни глави

Снимка: Lap.bg

Дори при гостуването у нас, турската агитка успя да внесе и запали факли след мача.

Ако Турция не успее да се пребори с Испания за първото място в групата (двата тима имат директен мач помежду си на 18 ноември), то тимът има големи шансове да попадне сред вторите с най-добри показатели, които ще участват в допълнителен плейоф за визи за световното първенство. 

Тагове:

